Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Мангер провел ночь в изоляторе СБУ в Киеве. Адвокат заявил, что его клиент "жив, но насколько здоров – неизвестно"

Фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера доставили в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. Адвокат Дмитрий Ильченко рассказал, что в заседании объявили перерыв до 13.00. Гражданская инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" считает, что чиновник пытается его затянуть.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Адвокат пожаловался, что в изоляторе Мангера не кормили
Адвокат пожаловался, что в изоляторе Мангера не кормили
Фото: EPA

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который фигурирует в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, прошедшую ночь провел в изоляторе временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве. Об этом во время стрима в Facebook сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко. 

По его словам, Мангеру отказали в праве встретиться с адвокатами и не назвали причину задержания.

"По сути, всю ночь он провел в каком-то помещении СБУ в Аскольдовом переулке. На каком основании его там удерживали, ему не объяснили", – сказал адвокат. 

Утром 17 июня Мангера доставили в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. Но сразу после начала заседания судья перенесла его на 13.00. Заседание проходит в закрытом режиме, такое решение было принято накануне, сообщил Ильченко в Facebook. 

"Мотив: чтобы Мангер не мог разгласить тайну следствия. Напомню, что это та тайна следствия, которая уже неделю "гуляет" по всей сети интернет", – написал адвокат.  

https://www.facebook.com/dima.ilchenko.1/posts/3156616321048599

Ильченко заявил, что Мангер находится в зале судебных заседаний, но конвой не разрешает им общаться один на один. У защиты нет точных сведений о состоянии здоровья клиента, подчеркнул Ильченко. 

"Он жив, но насколько здоров – неизвестно... Вчера его осматривал какой-то врач, но в помещении, где его удерживали, нет [соответствующего] медицинского оборудования. Ему измерили пульс, давление. Эсбэушный врач установил, что у него давление 150 на 100, дал какую-то таблетку и уехал", – сказал Ильченко.

Также адвокат пожаловался, что его подзащитного не кормили. 

"Его не кормили ни вчера, ни сегодня с утра. С огромными проблемами нам удалось дать ему сейчас хотя бы сэндвич, потому что конвой требовал, чтобы его не кормили", – сказал Ильченко. 

https://www.facebook.com/dima.ilchenko.1/videos/3158194910890740/

В то же время гражданская инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" считает, что Мангер пытается затянуть заседание. 

"Сейчас он пытается ввести в дело еще одного адвоката, поэтому защита Мангера попросила дополнительно время для ознакомления с материалами", – сказано в опубликованном в Facebook заявлении активистов.   

https://www.facebook.com/gandziukgate/posts/710443306423989

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого в марте 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу. За Мангера в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн, и все это время он находился на свободе. 

12 июня Печерский райсуд Киева принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Прокурор по делу Андрей Синюк сообщил, что досудебное расследование продлили до 29 июля "в связи с новыми возникшими обстоятельствами". Он подтвердил, что прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей.

Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона

Вечером 15 июня суд дал разрешение на немедленное задержание Мангера, а утром 16 июня его задержали и доставили из Херсона в Киев. 16 июня Печерский районный суд не смог избрать меру пресечения Мангеру и перенес заседание на 17 июня.

Мангер заявляет о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.  

Теги: арест, Печерский суд, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, суд, Дмитрий Ильченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Похожа на ангела". Звезда "Великолепного века" Карахан засветила ноги в ультрамини
"Похожа на ангела". Звезда "Великолепного века" Карахан засветила ноги в ультрамини
"Еда, как у нормальных людей". Потап отвез сына от Горовой к деду
"Еда, как у нормальных людей". Потап отвез сына от Горовой к деду
Киану Ривз проведет виртуальное свидание с тем, кто заплатит за это больше всех
Киану Ривз проведет виртуальное свидание с тем, кто заплатит за это больше всех
"Дима ест мою голову". Сестра Комарова показала архивные фото с ним
"Дима ест мою голову". Сестра Комарова показала архивные фото с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS