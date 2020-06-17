Мангер провел ночь в изоляторе СБУ в Киеве. Адвокат заявил, что его клиент "жив, но насколько здоров – неизвестно"

Фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера доставили в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. Адвокат Дмитрий Ильченко рассказал, что в заседании объявили перерыв до 13.00. Гражданская инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" считает, что чиновник пытается его затянуть.

Адвокат пожаловался, что в изоляторе Мангера не кормили Фото: EPA

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который фигурирует в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, прошедшую ночь провел в изоляторе временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве. Об этом во время стрима в Facebook сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

По его словам, Мангеру отказали в праве встретиться с адвокатами и не назвали причину задержания.

"По сути, всю ночь он провел в каком-то помещении СБУ в Аскольдовом переулке. На каком основании его там удерживали, ему не объяснили", – сказал адвокат.

Утром 17 июня Мангера доставили в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. Но сразу после начала заседания судья перенесла его на 13.00. Заседание проходит в закрытом режиме, такое решение было принято накануне, сообщил Ильченко в Facebook.

"Мотив: чтобы Мангер не мог разгласить тайну следствия. Напомню, что это та тайна следствия, которая уже неделю "гуляет" по всей сети интернет", – написал адвокат.

Ильченко заявил, что Мангер находится в зале судебных заседаний, но конвой не разрешает им общаться один на один. У защиты нет точных сведений о состоянии здоровья клиента, подчеркнул Ильченко.

"Он жив, но насколько здоров – неизвестно... Вчера его осматривал какой-то врач, но в помещении, где его удерживали, нет [соответствующего] медицинского оборудования. Ему измерили пульс, давление. Эсбэушный врач установил, что у него давление 150 на 100, дал какую-то таблетку и уехал", – сказал Ильченко.

Также адвокат пожаловался, что его подзащитного не кормили.

"Его не кормили ни вчера, ни сегодня с утра. С огромными проблемами нам удалось дать ему сейчас хотя бы сэндвич, потому что конвой требовал, чтобы его не кормили", – сказал Ильченко.

В то же время гражданская инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" считает, что Мангер пытается затянуть заседание.

"Сейчас он пытается ввести в дело еще одного адвоката, поэтому защита Мангера попросила дополнительно время для ознакомления с материалами", – сказано в опубликованном в Facebook заявлении активистов.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого в марте 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу. За Мангера в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн, и все это время он находился на свободе.

12 июня Печерский райсуд Киева принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Прокурор по делу Андрей Синюк сообщил, что досудебное расследование продлили до 29 июля "в связи с новыми возникшими обстоятельствами". Он подтвердил, что прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей.

Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона.

Вечером 15 июня суд дал разрешение на немедленное задержание Мангера, а утром 16 июня его задержали и доставили из Херсона в Киев. 16 июня Печерский районный суд не смог избрать меру пресечения Мангеру и перенес заседание на 17 июня.

Мангер заявляет о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.