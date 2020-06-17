Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Митинг сторонников Шария в Киеве закидали дымовыми шашками. Полиция задержала нескольких человек

На улице Академика Богомольца в Киеве противники блогера Анатолия Шария применили слезоточивый газ против участников митинга в его поддержку.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
15 июня Шарий призвал своих стороннников прийти на митинг под ОП
15 июня Шарий призвал своих стороннников прийти на митинг под ОП
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали несколько человек, которые закидали колонну сторонников блогера Анатолия Шария дымовыми шашками. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В 12 часов агрессивно настроенные молодые люди бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек. Сейчас их доставляют в территориальное управление полиции. После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка", – отметили правоохранители.

Шарий обратился с призывом к своим сторонникам провести протест под Офисом президента 15 июня. Также он призвал "брать все, что может пригодиться для самозащиты".

Утром 17 июня начался митинг под ОП. Туда стянули силы Нацполиции и Нацгвардии для обеспечения порядка.

С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по спискам Партии Шария, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрацииПричиной называлось получение от правоохранительных органов сведений о том, что кандидат не проживал в Украине в течение последних пяти лет.

Теги: Киев, полиция, митинг, Анатолий Шарий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Похожа на ангела". Звезда "Великолепного века" Карахан засветила ноги в ультрамини
"Похожа на ангела". Звезда "Великолепного века" Карахан засветила ноги в ультрамини
"Еда, как у нормальных людей". Потап отвез сына от Горовой к деду
"Еда, как у нормальных людей". Потап отвез сына от Горовой к деду
Киану Ривз проведет виртуальное свидание с тем, кто заплатит за это больше всех
Киану Ривз проведет виртуальное свидание с тем, кто заплатит за это больше всех
"Дима ест мою голову". Сестра Комарова показала архивные фото с ним
"Дима ест мою голову". Сестра Комарова показала архивные фото с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS