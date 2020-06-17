Митинг сторонников Шария в Киеве закидали дымовыми шашками. Полиция задержала нескольких человек

На улице Академика Богомольца в Киеве противники блогера Анатолия Шария применили слезоточивый газ против участников митинга в его поддержку.

В Киеве полицейские задержали несколько человек, которые закидали колонну сторонников блогера Анатолия Шария дымовыми шашками. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В 12 часов агрессивно настроенные молодые люди бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек. Сейчас их доставляют в территориальное управление полиции. После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка", – отметили правоохранители.

Шарий обратился с призывом к своим сторонникам провести протест под Офисом президента 15 июня. Также он призвал "брать все, что может пригодиться для самозащиты".

Утром 17 июня начался митинг под ОП. Туда стянули силы Нацполиции и Нацгвардии для обеспечения порядка.