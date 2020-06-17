Сторонники Шария устроили акцию протеста в Киеве под Офисом президента. Туда стянули полицию и Нацгвардию

17 июня в Киеве под зданием Офиса президента Украины сторонники блогера Анатолия Шария устроили акцию протеста. Соответствующее видео в Facebook опубликовал журналист Ян Доброносов.
Группа людей с флагами Шария прошлась по центральным улицам Киева и остановились под зданием ОП, где начала скандировать "Выходи, Вова".
В связи с этим столичная полиция приступила к усиленному дежурству.
"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", – отметили правоохранители.
Шарий обратился с призывом провести протест под ОП 15 июня. Также он призвал "брать все, что может пригодиться для самозащиты".
С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по спискам Партии Шария, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Причиной называлось получение от правоохранительных органов сведений о том, что кандидат не проживал в Украине в течение последних пяти лет.