Сторонники Шария устроили акцию протеста в Киеве под Офисом президента. Туда стянули полицию и Нацгвардию

Группа людей с флагами в поддержку блогера Анатолия Шария прошлась по центральным улицам Киева и остановились под зданием Офиса президента.

Шарий обратился с призывом провести протест под ОП 15 июня Скриншот: НАШ / YouTube

17 июня в Киеве под зданием Офиса президента Украины сторонники блогера Анатолия Шария устроили акцию протеста. Соответствующее видео в Facebook опубликовал журналист Ян Доброносов.

Группа людей с флагами Шария прошлась по центральным улицам Киева и остановились под зданием ОП, где начала скандировать "Выходи, Вова".

В связи с этим столичная полиция приступила к усиленному дежурству.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", – отметили правоохранители.

Шарий обратился с призывом провести протест под ОП 15 июня. Также он призвал "брать все, что может пригодиться для самозащиты".