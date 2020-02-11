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Шарий назвал Балашова "женщиной в штанах". Политик ответил

Блогер Анатолий Шарий заявил, что вел переписку с политиком Геннадием Балашовым и назвал его политическим лузером. Балашов сказал, что у Шария в голове "ливер".

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По словам Шария, он беседовал с Балашовым о Донбассе
По словам Шария, он беседовал с Балашовым о Донбассе
Фото: Анатолий Шарий / Facebook

Блогер Анатолий Шарий 9 февраля в Telegram назвал политика Геннадия Балашова "женщиной в штанах". 

"Написала в личку женщина в штанах – Геннадий Балашов. Есть такой политлузер. В принципе, все, как обычно, написал – "идея, идея", он глубокий теоретик", – отметил Шарий. 

По его словам, в переписке шла речь о временно оккупированном Донбассе и людях, которые там живут. 

"Такие неудачники, 100 лет выпрашивающие народ за них голосовать, но получающие стабильно 0,1% на выборах, не имеют никаких совершенно рецептов по примирению, по объединению", – заявил Шарий. 

Балашов 10 февраля на своем YouTube-канале назвал слова блогера "латентными фантазиями". Он связывает заявление Шария с "истерией по поводу его партии" и Антонине Белоглазовой, которая баллотировалась в парламент Украины под третьим номером списка политсилы Шария. 

"Девушка была в активистках "русского мира", участвовала во всех движениях по одобрению захвата Крыма, сейчас когда вылилось это видео (Балашов показал отрывок якобы снятого в марте 2016 года видеоролика, где Белоглазова называла день аннексии Крыма Россией праздником. – "ГОРДОН"), ты начал нервничать", – обратился он к Шарию.

По словам Балашова, он не считает себя неудачником. "А вот у тебя в башке, конечно, ливер", – сказал он блогеру. 

Выборы в Верховную Раду прошли летом 2019 года, партия Шария набрала 2,23% голосов избирателей, но не прошла в парламент, так как не преодолела пятипроцентного барьера. 

Партия Балашова "5.10" в выборах в 2019 году участия не принимала. Политик баллотировался в президенты на выборах 2019 года, набрал 0,17% голосов избирателей. 

Теги: Украина, Донбасс, Геннадий Балашов, Анатолий Шарий, блогеры
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