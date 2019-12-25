Глава Нацполиции о событиях с представителями "Шарий.net": Любые проявления агрессии к журналистам – недопустимы

Украина – демократическая страна, где не может быть ущемления свободы слова, заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, комментируя инцидент с журналистами "Шарий.net". По его словам, всем фактам применения силы и препятствования профессиональной деятельности представителям СМИ уделяется усиленное внимание.

Любое применение силы в адрес журналистов недопустимо, заявил 24 декабря председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Так он прокомментировал инцидент с журналистами "Шарий.net", произошедший у здания Апелляционного суда Киева, где рассматривали апелляцию фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Активисты выгнали из здания суда представителей видеоблогера Анатолия Шария. Они пытались облить Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера коричневой жидкостью. Шарий сообщил, что журналистов "Шарий.net" облили мочой. Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении журналистов (ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины). Журналистка "Страны" Юлия Корзун собщила 24 декабря, что ей угрожала "группа поддержки" Юлии Кузьменко. Она отметила, что одна из активисток толкала ее в плечо. Полиция открыла производство по заявлению трех лиц.

Клименко сказал, что на подобные факты полиция будет реагировать немедленно.

"Моя позиция четкая и принципиальная: любые проявления агрессии или применения силы к журналистам – недопустимы. Мы живем в демократической стране, где не может быть ущемления свободы слова. Наша задача – обеспечение безопасности журналистов и доступ граждан к информации. Поэтому всем фактам применения силы и препятствования профессиональной деятельности представителям СМИ уделяется усиленное внимание. Ход расследования этих преступлений находится на контроле руководителей территориальных подразделений", – заявил глава Нацполиции.