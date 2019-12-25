Инцидент в суде с журналистами Шарий.net: полиция открыла уголовное производство

Правоохранители квалифицировали произошедшее у Апелляционного суда Киева как угрозу или насилие в отношении журналистов. 24 декабря активисты пытались облить представителей видеоблогера Анатолия Шария Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера коричневой жидкостью. Шарий сообщил, что его журналистов облили мочой.

Полиция начала уголовное производство по факту событий с участием журналистов в Апелляционном суде Киева 24 декабря, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Возле Киевского апелляционного суда, где рассматривали апелляцию фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, активисты выгнали из здания суда представителей видеоблогера Анатолия Шария. Они пытались облить Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера коричневой жидкостью. В своем Telegram Шарий сообщил, что журналистов Шарий.net облили мочой. По его словам, Кучер написал заявление в полицию.

Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении журналистов, отмечают в Нацполиции. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

С заявлениями о противоправных действиях в полицию обратились трое журналистов.

Журналистка "Страны" Юлия Корзун собщила 24 декабря, что ей угрожала "группа поддержки" Юлии Кузьменко. Она отметила, что возле зала заседаний встретила Белоглазову и Кучера, поздоровалась с ними, при этом "все друзья Юлии Кузьменко обратили на это внимание" и решили, что она тоже журналистка Шарий.net. Корзун проинформировала, что одна из активисток толкала ее в плечо.

"Подчеркиваем: такое противоправное поведение в отношении журналистов недопустимо. На все такие случаи полиция будет оперативно реагировать в рамках действующего законодательства", – добавили в полиции.