Полиция проверит вероятное превышение полномочий правохранителя при задержании участника акции в Киеве

Во время задержания участника акции под Офисом президента в Киеве, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу, сообщает пресс-служба МВД.

По факту возможного превышения служебных полномочий полицейским во время задержания участника акции под Офисом президента в Киеве назначено служебное расследование. Об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, 17 июня во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские "за противоправные действия в отношении участников акции задержали 15 человек".

Во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу, отметили в МВД.

"По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование. Его результаты будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки действиям полицейского", – заявил Крищенко.

По его словам, полицейский на время расследования отстранен.

17 июня в Киеве под зданием Офиса президента Украины сторонники блогера Анатолия Шария устроили акцию протеста. Группа людей с флагами Шария прошлась по центральным улицам Киева и остановилась под зданием ОП, где начала скандировать "Выходи, Вова". Участие в акции у ОП приняли около 500 сторонников Шария, полиция задержала 15 человек, они применяли газовые баллончики и бросали дымовые шашки.

Шарий обратился с призывом провести протест под ОП 15 июня. Также он призвал "брать все, что может пригодиться для самозащиты".