Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Полиция проверит вероятное превышение полномочий правохранителя при задержании участника акции в Киеве

Во время задержания участника акции под Офисом президента в Киеве, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу, сообщает пресс-служба МВД.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Крищенко: По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование
Крищенко: По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование
Фото: МВС України / Facebook

По факту возможного превышения служебных полномочий полицейским во время задержания участника акции под Офисом президента в Киеве назначено служебное расследование. Об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, 17 июня во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские "за противоправные действия в отношении участников акции задержали 15 человек". 

Во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу, отметили в МВД.

"По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование. Его результаты будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки действиям полицейского", – заявил Крищенко.

По его словам, полицейский на время расследования отстранен.

17 июня в Киеве под зданием Офиса президента Украины сторонники блогера Анатолия Шария устроили акцию протеста. Группа людей с флагами Шария прошлась по центральным улицам Киева и остановилась под зданием ОП, где начала скандировать "Выходи, Вова". Участие в акции у ОП приняли около 500 сторонников Шария, полиция задержала 15 человек, они применяли газовые баллончики и бросали дымовые шашки.

Шарий обратился с призывом провести протест под ОП 15 июня. Также он призвал "брать все, что может пригодиться для самозащиты".

С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по спискам Партии Шария, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрацииПричиной называлось получение от правоохранительных органов сведений о том, что кандидат не проживал в Украине в течение последних пяти лет.

Теги: МВД, газ, полиция, акции, расследование, Андрей Крищенко, задержание, полицейский, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом
"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом
Дочь Джексона записала первый альбом. Премьера через неделю
Дочь Джексона записала первый альбом. Премьера через неделю
Роналду не верит, что его старшему сыну уже 10 лет
Роналду не верит, что его старшему сыну уже 10 лет
Украинская модель Полканова объявила о беременности
Украинская модель Полканова объявила о беременности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS