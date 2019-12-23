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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киевской области полицейский пытался покончить с собой – СМИ

В Сквире Киевской области лейтенант полиции выстрелил себе в голову в служебном кабинете, утверждают источники УНН в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел в Сквире
Инцидент произошел в Сквире
Фото: Поліція Одеської області / Facebook

22 декабря в городе Сквира Киевской области 31-летний лейтенант полиции попытался покончить жизнь самоубийством. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило УНН.

Собеседник агентства рассказал, что полицейский, который "находился на суточном дежурстве", около 21.00 зашел в свой служебный кабинет и выстрелил себе в голову из табельного оружия.

"Коллеги, услышав выстрел, мгновенно вызвали "скорую". Лейтенант был госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением головы", – сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Теги: полиция, самоубийство, полицейский
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