Во время акции сторонников Шария у Офиса президента полиция задержала 15 человек

Возле Офиса президента Украины правоохранители задержали людей, которые бросали дымовые шашки и применяли слезоточивый газ, сообщила "Украинская правда".

Во время акции возле Офиса президента Украины полиция задержала 15 человек, они применяли газовые баллончики и бросали дымовые шашки. По информации начальника управления Национальной полиции Киева Андрея Крищенко, они находятся в Печерском районном управлении полиции, сообщила "Украинская правда" 17 июня.

"Относительно одного человека возбуждено уголовное производство по статье 345 (сопротивление работнику полиции). Есть видео, где парень задувал полицейских газовым баллончиком. Действиям других сейчас дают юридическую оценку", – сказал Крищенко.

По его информации, к медикам за помощью никто не обращался.

"Есть у нас три обращения. Одно из Мариинского парка, когда проходила акция у Офиса президента, к нам позвонили два человека и сказали, что на них напали. Сейчас они дают показания. Один человек также сказал, что ему чем-то попали во время акции", – отметил правоохранитель.

По словам Крищенко, участие в акции у ОП приняли около 500 сторонников Шария, в альтернативной акции – более 100 человек. Порядок в центре столицы обеспечивали почти 500 полицейских.

17 июня в Киеве под зданием Офиса президента Украины сторонники блогера Анатолия Шария устроили акцию протеста. Группа людей с флагами Шария прошлась по центральным улицам Киева и остановились под зданием ОП, где начала скандировать "Выходи, Вова".

Шарий обратился с призывом провести протест под ОП 15 июня. Также он призвал "брать все, что может пригодиться для самозащиты".