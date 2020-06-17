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Профильный комитет Рады рекомендовал включить в повестку дня проект постановления об отставке Авакова

Суть проекта постановления об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не обсуждалась.

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Аваков возглавляет МВД с 2014 года
Аваков возглавляет МВД с 2014 года
Фото: EPA

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал включить в повестку дня сессии парламента проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины. Как сообщает ТСН, решение было принято на заседании комитета 17 июня.

Сам проект постановления комитет не обсуждал.

В соответствии с повесткой дня заседания, комитет рассматривал проект постановления №3606, который был зарегистрирован в Верховной Раде 5 июня. Его подали более 50 нардепов из фракций "Голос", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

В пояснительной записке авторы документа предлагают уволить Авакова за "неспособность обеспечить должную работу системы органов внутренних дел, а также защиту прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств". В качестве примеров "некомпетентности и профессиональной небрежности" нынешнего министра внутренних дел приводятся инциденты в Кагарлыке, убийство пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе, перестрелка в Броварах и другие.

Авторы предлагают уволить Авакова на основании п. 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины, в котором сказано, что к полномочиям Верховной Рады относятся вопросы об отставке премьер-министра и членов Кабмина. В то же время согласно закону "О Кабинете Министров", депутаты не могут инициировать отставку члена правительства. В ст. 18 сказано, что парламент может уволить члена Кабмина только по его собственной инициативе или по представлению премьера. На рассмотрении Рады находится законопроект, который позволит увольнять отдельных членов правительства, но этот документ пока не принят. 

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Теги: Верховная Рада, МВД, Украина, Кабинет Министров, Арсен Аваков, отставка
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