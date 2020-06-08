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ПОЛИТИКА

Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку Авакова

В Еврейской конфедерации Украины заявили, что работа министерства внутренних дел и его главы Арсена Авакова "не нравится тем политическим силам в Украине, которые хотели бы расшатать ситуацию в стране для осуществления своих интересов".

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Аваков (на фото) возглавляет МВД с 2014 года, входил в Кабмины Яценюка, Гройсмана, Гончарука и Шмыгаля
Аваков (на фото) возглавляет МВД с 2014 года, входил в Кабмины Яценюка, Гройсмана, Гончарука и Шмыгаля
Фото: mvs.gov.ua

Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом говорится на сайте организации.

"Министр Аваков и команда министерства профессионально подходят отдельно к каждому случаю проявлений антисемитизма, информируя нас о ходе и результатах расследований. Однако такая слаженная работа МВД не нравится тем политическим силам в Украине, которые хотели бы расшатать ситуацию в стране для осуществления своих интересов. И на этой волне прийти к власти. Ради этого они всячески раздувают отдельные инциденты, которые могли произойти и в любой другой стране. Однако своевременная и решительная реакция руководства МВД не дает им возможности осуществить свои планы", – говорится в сообщении.

В конфедерации отметили, что работа МВД "вселяет уверенность в том, что еврейская община Украины имеет надежных защитников и сторонников эволюции гражданского общества на принципах миролюбия и толерантности, нетерпимости к любым проявлениям ксенофобии и межнациональной розни". 

"Еврейская общественность Украины поддерживает Арсена Авакова в должности министра внутренних дел Украины и желает ему плодотворной работы и дальнейших успехов на благо нашей страны", – подчеркнули в организации.

5 июня в правительственном квартале в центре Киева, возле зданий Верховной Рады и Кабинета Министров, состоялось несколько акций протеста, участники которых требовали отставки Авакова.

В тот же день в Верховной Раде Украины 5 июня зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова со своей должности.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. 

Теги: МВД, Украина, Арсен Аваков, евреи
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