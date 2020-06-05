Аваков: Расследование дела Шеремета не связано с моей карьерой. Не надо политических спекуляций

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета очень сложное, "со многими отягчающими и скрытыми от общего взгляда обстоятельствами". Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что если подозреваемые по этому делу окажутся невиновными, то будут сделаны серьезные кадровые выводы.

Аваков: Расследование этого дела очень серьезное, оно никак не связано с персоналиями, карьерами – моей или других чиновников Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время отчета в Верховной Раде 5 июня призвал не политизировать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Дело об убийстве Павла Шеремета очень сложное, со многими отягчающими и скрытыми от общего взгляда обстоятельствами. По этому делу собрано очень много материалов и проведена значительная работа... Не надо политически спекулировать вокруг этого дела. Расследование этого дела очень серьезное, оно никак не связано с персоналиями, карьерами – моей или других чиновников и полицейских", – сказал Аваков.

Он рассказал, что материалы дела насчитывают 200 томов, 38 из них открыты для ознакомления трем подозреваемым и их адвокатам.

"Каждый подозреваемый имеет право на защиту, и суд должен вынести решение, учитывая всю систему аргументов обвинения и защиты. Следствие считает, что у него есть исчерпывающий набор аргументов для объявления подозрений", – заявил министр.

При этом он упрекнул подозреваемых в том, что они отказались от участия в следственных экспериментах.

"Подозреваемые же, используя все средства для защиты, тем не менее, подчеркну, отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментах и проверки на полиграфе. Следствие передало все материалы в суд, и он в соревновательном процессе должен установить истину", – сказал министр.

Аваков подчеркнул, что по другим эпизодам этого дела (в том числе по установлению заказчиков, организаторов и других соучастников) следствие продолжается.

"Очевидно, что оно может пополняться новыми фактами, и эти факты станут известны обществу. Мы обращаем внимание на все версии, в том числе на конспирологические, которые сейчас появляются в пространстве с участием некоторых резонансных персонажей", – сказал Аваков.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Фигуранты дела заявляют о своей невиновности, в их защиту регулярно проходят митинги.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если подозреваемые по делу об убийстве журналиста окажутся невиновными, то будут сделаны серьезные кадровые выводы. "Мощный ли Аваков министр? Да. Его сегодняшняя ответственность – дело Шеремета. Он это дело начал – он его должен довести до конца. До результата. Чтобы все, кто причастен к убийству Шеремета, были наказаны", – сказал глава государства.