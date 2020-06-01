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Фигурант дела Шеремета Антоненко: Меня посадили в камеру с "сукой". Другой товарищ подсел и сказал, что у него нашли две гранаты

По мнению музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, его соседи по камере СИЗО оказывались не случайными людьми – кто-то пытался устроить провокацию.

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Антоненко почти полгода находится под стражей
Антоненко почти полгода находится под стражей
Фото: ЕРА

Военнослужащий Сил специальных операций ВСУ, музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, утверждает, что несколько раз за время пребывания в следственном изоляторе столкнулся с так называемыми подсадками. В ответах на вопросы издания "Бабель" он сказал, что несколько его соседей по камере оказались там не случайно.

"В первый же день меня посадили в камеру, где сидел так называемый сука – так называют тех, кто сотрудничает со следствием. Но поскольку я не причастен к преступлению и скрывать мне нечего, никакой полезной информации они не получили", – утверждает Антоненко.

По его словам, в январе в камеру зашел мужчина с двумя "нацистскими книгами".

"Я обалдел. Объяснил ему в двух словах ситуацию, и на этом мы поставили точку. В тот же день я рассказал об этом случае следователю и адвокату", – рассказал музыкант.

Еще один сокамерник "как бы между прочим, сказал, что у него нашли две гранаты", продолжил Антоненко. Этот случай тоже мог быть провокацией, считает он.

Сейчас с ним в камере один сосед.

"Условия не домашние, но и не критические. Конечно, уже устал, все устали, но мы должны держаться. На нас смотрит вся страна, все патриотические силы и сознательные люди, которые видят беспредел системы и режима МВД", – добавил Антоненко.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

Теги: Павел Шеремет, СИЗО, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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