Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Дело об убийстве Шеремета. Дугарь отпустили под залог

Военную медсестру Яну Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, отпустили под залог в 168 тыс. грн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По версии правоохранителей, Дугарь участвовала в подготовке убийства Шеремета
По версии правоохранителей, Дугарь участвовала в подготовке убийства Шеремета
Фото: Яна Дугарь / Facebook

Подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь отпустили под залог. Об этом 25 мая сообщает проект "Ґрати" на странице в Telegram-канале.

"Печерский райсуд отпустил медсестру Яну Дугарь, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, под залог в 168 тыс. грн", – говорится в сообщении.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. На срочном брифинге замглавы Нацполиции Евгений Коваль назвал имена вероятных причастных к убийству: Дугарь, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, хирург детской больницы "Охматдет" и волонтер Юлия Кузьменко и семья участников АТО – Владислав и Инна Грищенко.

По его словам, взрывчатку в автомобиль закладывали Кузьменко и Антоненко. Полицейский отметил, что за время АТО Кузьменко приобрела дом и два автомобиля. В ночь на 13 декабря ее задержали.

По версии правоохранителей, Антоненко увлекся ультранационалистическими идеями и для дестабилизации ситуации в стране решил убить Шеремета. Антоненко привлек в преступную группу Дугарь и Кузьменко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Следствие рассматривало четыре версии мотивов убийства Шеремета: профессиональную деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизацию ситуации в Украине, убийство по ошибке (вместо Притулы). В феврале 2017 года приоритетной версией правоохранителей была журналистская деятельность Шеремета. Сейчас основной версией убийства полиция считает дестабилизацию ситуации в Украине. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подчеркнул, что следствие еще не нашло заказчиков убийства

9 декабря Грищенко на суде заявлял, что ему якобы предлагали взять на себя ответственность за убийство Шеремета или сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, а также за взорванные в октябре 2015 года электроопоры в Херсонской области. 10 декабря "Украинская правда" сообщила, что из Единого реестра судебных решений исчезло несколько решений по делу Владислава Грищенко, который вместе с женой Инной находится под арестом по делу о подготовке взрыва в Ивано-Франковской области.

На брифинге среди фигурантов дела упоминался ветеран АТО Иван Вакуленко. 7 ноября издание INSIDER писало, что он получил 16 октября повестку на назначенный на 21 октября допрос по делу Шеремета, а 18 октября сестра ветерана нашла его тело с раной головы. По данным издания, обстоятельства смерти Вакуленко могут свидетельствовать о попытке "повесить" на него убийство Шеремета.

Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, прокуратура, полиция, арест, разведка, следствие, залог, экспертиза, расследование, журналисты, задержание, Нацполиция, следователь, Украинская правда, домашний арест, Яна Дугарь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена рэпера Сереги: Дети души во мне не чаяли, а сейчас боятся подойти. Старший сын отказался выходить
Жена рэпера Сереги: Дети души во мне не чаяли, а сейчас боятся подойти. Старший сын отказался выходить
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS