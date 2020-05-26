Дело об убийстве Шеремета. Дугарь отпустили под залог

Военную медсестру Яну Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, отпустили под залог в 168 тыс. грн.

Подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь отпустили под залог. Об этом 25 мая сообщает проект "Ґрати" на странице в Telegram-канале.

"Печерский райсуд отпустил медсестру Яну Дугарь, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, под залог в 168 тыс. грн", – говорится в сообщении.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. На срочном брифинге замглавы Нацполиции Евгений Коваль назвал имена вероятных причастных к убийству: Дугарь, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, хирург детской больницы "Охматдет" и волонтер Юлия Кузьменко и семья участников АТО – Владислав и Инна Грищенко.

По его словам, взрывчатку в автомобиль закладывали Кузьменко и Антоненко. Полицейский отметил, что за время АТО Кузьменко приобрела дом и два автомобиля. В ночь на 13 декабря ее задержали.

По версии правоохранителей, Антоненко увлекся ультранационалистическими идеями и для дестабилизации ситуации в стране решил убить Шеремета. Антоненко привлек в преступную группу Дугарь и Кузьменко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Следствие рассматривало четыре версии мотивов убийства Шеремета: профессиональную деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизацию ситуации в Украине, убийство по ошибке (вместо Притулы). В феврале 2017 года приоритетной версией правоохранителей была журналистская деятельность Шеремета. Сейчас основной версией убийства полиция считает дестабилизацию ситуации в Украине. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подчеркнул, что следствие еще не нашло заказчиков убийства.

9 декабря Грищенко на суде заявлял, что ему якобы предлагали взять на себя ответственность за убийство Шеремета или сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, а также за взорванные в октябре 2015 года электроопоры в Херсонской области. 10 декабря "Украинская правда" сообщила, что из Единого реестра судебных решений исчезло несколько решений по делу Владислава Грищенко, который вместе с женой Инной находится под арестом по делу о подготовке взрыва в Ивано-Франковской области.

На брифинге среди фигурантов дела упоминался ветеран АТО Иван Вакуленко. 7 ноября издание INSIDER писало, что он получил 16 октября повестку на назначенный на 21 октября допрос по делу Шеремета, а 18 октября сестра ветерана нашла его тело с раной головы. По данным издания, обстоятельства смерти Вакуленко могут свидетельствовать о попытке "повесить" на него убийство Шеремета.