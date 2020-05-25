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Дело об убийстве Шеремета. Подозреваемого Антоненко оставили под стражей еще на два месяца

Печерский суд Киева отклонил ходатайство о взятии на поруки подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

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Следователи называли Антоненко организатором преступной группы по организации убийства Шеремета
Следователи называли Антоненко организатором преступной группы по организации убийства Шеремета
Фото: Андрій Антоненко / Facebook

Печерский суд Киева оставил подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащего Сил спецопераций ВСУ, музыканта Андрея Антоненко под стражей до 23 июля. Об этом 25 мая сообщили во время судебного заседания, которое транслировали на YouTube-канале "Судова влада України".

Суд отклонил ходатайство о взятии Антоненко на поруки.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организационную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие. Юрист Леонид Маслов (один из защитников Антоненко) предположил, что 22 мая расследование будет завершено.

"Слідство.Інфо" 21 мая также сообщало, что следователи получили "указание сверху" как можно скорее закончить расследование в отношении предполагаемых исполнителей.

Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, взрывчатка, следствие, Печерский суд, расследование, журналисты, задержание, спецоперация, военнослужащий, Нацполиция, следователь, Леонид Маслов, домашний арест, суд, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко
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