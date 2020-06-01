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38 томов дела об убийстве Шеремета передали подозреваемым для ознакомления

Спустя 1402 дня после гибели журналиста Павла Шеремета в Национальной полиции объявили о завершении следствия в отношении предполагаемых исполнителей убийства.

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Шеремет погиб 20 июля 2016 года
Шеремет погиб 20 июля 2016 года
Фото: depositphotos.com

Материалы дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в отношении подозреваемых – Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко – выделены в отдельное производство и переданы для ознакомления фигурантам и их защитникам. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Троих подозреваемых касаются 38 из более чем 200 томов уголовного производства, рассказал старший следователь по особо важным делам главного следственного управления Национальной полиции Василий Берко; остальные материалы относятся к установлению других фигурантов, организаторов и заказчиков преступления.

За 1402 дня, прошедших с начала досудебного раследования, обработано почти 20 000 часов видеозаписей, почти 44 000 абонентских номеров, 15000 IMEI и 400 мониторингов (в каждом из них – от 4000 до 200 000 соединений абонентов), допрошено более 3000 человек, проведено 180 отдельных следственных действий, назначено 106 комплексных экспертиз, подсчитали в полиции.

ВИДЕО
Видео: Національна поліція України / YouTube

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

"Слідство.Інфо" 21 мая сообщало, что следователи получили "указание сверху" как можно скорее закончить расследование в отношении предполагаемых исполнителей.

Теги: убийство, Павел Шеремет, Национальная полиция, уголовное производство, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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