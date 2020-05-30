Геращенко заявил, что фигуранты по делу Шеремета отказались от следственных действий и детектора лжи

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что адвокаты подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета занимаются фальсификациями, лгут и пытаются создать фейковые алиби своим подзащитным.

Фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шеремета отказались от прохождения детектора лжи и следственных экспериментов. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 29 мая сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он подчеркнул, что у следствия достаточно оснований считать троих подозреваемых – Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь – причастными к преступлению.

Отвечая на вопрос журналиста, Геращенко подчеркнул, что полиция не фальсифицирует доказательства по делу.

По его словам, адвокаты подозреваемых постоянно занимаются фальсификациями, лгут и пытаются создать фейковые алиби своим подзащитным.

"У подозреваемых было право, и они ничего не говорили на допросах. Они игнорировали и предложения пройти детектор лжи, игнорировали предложения провести следственные эксперименты. Например, пройтись тем же путем, чтобы мы могли пересмотреть еще раз. Они отказались, мы же не можем их тянуть под руки, чтобы они ходили", – подчеркнул Геращенко.

Он добавил, что общался с западными юристами по этому вопросу и они пояснили, что, если там подозреваемый в убийстве отказывается от следственных действий, для суда присяжных это означает признак причастности к преступлению.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

"Слідство.Інфо" сообщило, что маршрут двух людей, заложивших взрывчатку под машину Шеремета, в новых материалах следствия не совпадает с тем, что был установлен благодаря камерам наблюдения.