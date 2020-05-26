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Для подозреваемой в деле Шеремета Дугарь собрали необходимую сумму залога

Накануне суд изменил Яне Дугарь, которую правоохранители подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей с возможность выхода под залог в размере 168 тыс. грн. Адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что необходимую сумму перечислили за несколько часов после объявления о сборе средств.

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Для Дугарь собрали сумму, необходимую для внесения залога
Для Дугарь собрали сумму, необходимую для внесения залога
Фото: EPA

Необходимая сумма для внесения залога за военную медсестру Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, собрана. Об этом в Facebook сообщил ее адвокат Виталий Коломиец.

"Невероятно, но за три часа сумма собрана с избытком. Просим остановить платежи. Излишки будут направлены на работу в судебном следствии и, по согласованию с основными пожертвователями, для правовой помощи другим добровольцам", – написал он.

Печерский райсуд Киева принял решение о назначении залога в размере 168 тыс. грн для Дугарь вечером 25 мая (до этого она находилась под домашним арестом).

Сегодня утром Коломиец писал, что у его подзащитной такой суммы нет. Размер залога он назвал непомерным и ничем не обоснованным.

"Залог назначили из расчета, что деньги вовремя не внесут и можно будет просить о содержании под стражей. Хотя обоснование залога – полный абсурд. Мол, за девять лет [Дугарь] получила 508 тыс. грн (около 4,5 тыс. в месяц), – поэтому может заплатить. [Прокурорам] же хорошо известно, что Яна сирота и другого дохода не имеет", – отмечал Коломиец.

https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets/posts/3510718945624172

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь, военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организационную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие. 

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, арест, Нацполиция, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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