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"Аваков, открой доказательства". Под зданием МВД прошел пикет в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Фоторепортаж

Сегодня 21.57
Несколько десятков человек вышли 28 мая на протест под здание Министерства внутренних дел Украины, сообщает hromadske. Демонстранты требовали, чтобы защитников подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета ознакомили с материалами дела, поскольку следствие закончилось на прошлой неделе. На акции присутствовали адвокат музыканта Андрея Антоненко Леонид Маслов и защитник Яны Дугарь Виталий Коломиец. Они рассказали, что так и не получили оригиналы проведенных экспертиз и другие документы. Активисты держали в руках плакаты-обращения к министру внутренних дел Арсену Авакову: "Аваков, открой доказательства".
Теги: МВД, убийство, протесты, Павел Шеремет, пикет, экспертиза, Андрей Антоненко, Яна Дугарь
 

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