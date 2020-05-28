"Аваков, открой доказательства". Под зданием МВД прошел пикет в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Фоторепортаж

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21 мая стало известно, что полиция изменила текст подозрения Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь, которым инкриминируют убийство журналиста Павла Шеремета. "Слідство.Інфо" выяснило, что маршрут двух людей, заложивших взрывчатку под машину Шеремета, в новых материалах следствия не совпадает с тем, что был установлен благодаря камерам наблюдения.