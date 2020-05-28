"Аваков, открой доказательства". Под зданием МВД прошел пикет в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Фоторепортаж
Несколько десятков человек вышли 28 мая на протест под здание Министерства внутренних дел Украины, сообщает hromadske.
Демонстранты требовали, чтобы защитников подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета ознакомили с материалами дела, поскольку следствие закончилось
на прошлой неделе. На акции присутствовали адвокат музыканта Андрея Антоненко Леонид Маслов и защитник Яны Дугарь Виталий Коломиец. Они рассказали, что так и не получили оригиналы проведенных экспертиз и другие документы. Активисты держали в руках плакаты-обращения к министру внутренних дел Арсену Авакову: "Аваков, открой доказательства".