В подозрении по делу Шеремета следователи исказили маршрут людей, заложивших взрывчатку – "Слідство.Інфо"

21 мая стало известно, что полиция изменила текст подозрения Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь, которым инкриминируют убийство журналиста Павла Шеремета. "Слідство.Інфо" выяснило, что маршрут двух людей, заложивших взрывчатку под машину Шеремета, в новых материалах следствия не совпадает с тем, что был установлен благодаря камерам наблюдения.

Следователи Национальной полиции, ведущие дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, в исправленном подозрении изменили маршрут отхода лиц, заложивших взрывчатку под автомобиль в центре Киева; новый маршрут идеально вписывается в версию причастности к преступлению музыканта Андрея Антоненко и детского хирурга Юлии Кузьменко. Об этом в видеоблоге рассказала главный редактор проекта "Слідство.Інфо" Анна Бабинец.

В 2016 году, благодаря записям камер видеонаблюдения, вероятных убийц Шеремета проследили от места парковки на улице Ивана Франко до улицы Бульварно-Кудрявской, где их следы терялись.

В новом подозрении говорится, что пара дошла только до Чеховского переулка, а затем свернула во дворы к дому по улице Олеся Гончара, где, как утверждает полиция, жил Антоненко. Этот маршрут был избран после того, как соучастница музыканта и врача военная медсестра Яна Дугарь установила расположениве видеокамер, сказано в тексте.

Появление мужчины и женщины на камерах с Бульварно-Кудрявской улицы почему-то теперь следствие во внимание не принимает, удивлена Бабинец.

"Реальность неудобна следователям. Она ломает стройную, пускай и слабо доказанную версию полиции. В подозрении просто решили немного "подрезать" маршрут, чтобы он вписывался в версию следствия", – сказал она.

По мнению редакции проекта, такое искажение ставит под сомнение всю версию полиции.

"Если подтасовывают факты, которые легко проверить в открытых источниках, то что делают с теми, которые на руках только у полиции?" – задалась вопросом редактор.

ВИДЕО

Видео: slidstvo info / YouTube

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организационную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.