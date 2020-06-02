В Нацполиции опровергли информацию об изменении маршрута подозреваемых в убийстве Шеремета

Для проведения экспертиз следствие использовало несколько видеофайлов, изъятых по маршруту движения передвижения подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщили в Национальной полиции Украины.

Национальная полиция опровергла информацию проекта "Слідство.Інфо" о том, что следствие якобы исказило маршрут передвижения подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, чтобы согласовать его с версией следствия. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

В Нацполиции пояснили, что для проведения экспертиз следствие использовало несколько видеофайлов, изъятых по маршруту движения подозреваемых, в том числе видео с фасада помещений Киевского университета имени Бориса Гринченко.

"В материалах уголовного производства подается схема движения подозреваемых от автомобиля до улицы Бульварно-Кудрявской, 18/2 – именно там в последний раз фигурантов зафиксировала камера видеонаблюдения", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, на схеме четко показано, что после закладки взрывчатки подозреваемые по Чеховскому переулку вышли на улицу Бульварно-Кудрявскую, откуда и повернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявской и Олеся Гончара.

"Одновременно отмечаем, что в квартале, куда свернули фигуранты, по адресу улица Олеся Гончара, 28б, расположена квартира, которой пользовался подозреваемый Андрей Антоненко. Он лично подтвердил это во время допроса", – отметили в Нацполиции.

Правоохранители утверждают, что в предыдущих подозрениях маршрут движения до и после закладки взрывчатки не фигурировал – его добавили в текст подозрений по согласованию с процессуальным руководителем в уголовном производстве.

28 мая в "Слідство.Інфо" сообщили, что в новом подозрении говорится, что пара дошла только до Чеховского переулка, а затем свернула во дворы к дому по улице Олеся Гончара, где, как утверждает полиция, жил Антоненко. Этот маршрут был избран после того, как соучастница музыканта и врача военная медсестра Яна Дугарь установила расположение видеокамер, сказано в тексте. Появление мужчины и женщины на камерах с Бульварно-Кудрявской улицы почему-то теперь следствие во внимание не принимает.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

"Слідство.Інфо" 21 мая сообщало, что следователи получили "указание сверху" как можно скорее закончить расследование в отношении предполагаемых исполнителей.