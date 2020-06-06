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Павлоградский отдел полиции расформировали, его начальник задержан. Аваков заявил, что это связано с наркоторговлей

В Павлоградском отделе полиции Днепропетровской области правоохранители вместо защиты безопасности граждан занимались преступной деятельностью, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. ГБР и СБУ ведут расследование деятельности преступной группировки, которую, по их данным, организовал начальник отдела.

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4 июня сотрудники спецслужбы задержали группу полицейских в Днепропетровской области
4 июня сотрудники спецслужбы задержали группу полицейских в Днепропетровской области
Фото: ssu.gov.ua

В Павлоградском отделе полиции Днепропетровской области правоохранители вместо защиты и обеспечения безопасности граждан занимались торговлей наркотиками и другой преступной деятельностью. Об этом 6 июня заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщила пресс-служба МВД.

Министр подчеркнул, что выясняется причастность к преступлениям других правоохранительных органов. Координация борьбы с наркопреступностью в Днепропетровской области поручена замминистра Александру Гогилашвили.

"С сегодняшнего дня мы начинаем тотальную отработку региона, – подчеркнул Аваков. – На эту проблему мы будем смотреть очень комплексно – на взаимодействие со всеми органами власти и между собой. Меня принципиально не устраивает распространение наркотиков как во всей Днепропетровской области, так и в Павлоградском районе".

Глава Национальной полиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции, вместе с четырьмя кустовыми подразделениями, которые в него входят. Обязательную проверку и переаттестацию пройдут около 500 сотрудников.

"Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности, и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% личного состава", – заявил Клименко.

Сейчас всех работников отдела вывели за штат. Отдельно проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов. В течение следующих трех недель будет сформирована новая команда подразделения, сообщили в МВД.

4 июня сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пресекли деятельность преступной группировки, вероятно, организованной начальником Павлоградского отдела полиции. По версии следствия, руководитель отдела совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-разыскной деятельности, для чего фальсифицировали материалы уголовных производств. Злоумышленники, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.

Проведено более 20 обысков, изъяты материалы фальсифицированных уголовных производств, средства для пыток и другие улики. Правоохранители задержали семерых участников группировки, в том числе начальника Павлоградского отдела полиции.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уточнила 6 июня, что среди задержанных – заместитель руководителя отдела, начальник сектора и четверо оперативников.

Это уже второй отдел НПУ, расформированный за две недели. 25 мая Клименко вывел за штат всех сотрудников Кагарлыкского отдела полиции Киевской области, двое сотрудников которого подозреваются в избиении и изнасиловании женщины.

Аваков во время отчета в Верховной Раде 5 июня призывал депутатов не обвинять всю полицию "из-за нескольких негодяев".

Теги: МВД, СБУ, Арсен Аваков, Павлоград, Днепропетровская область, Государственное бюро расследований, наркоторговля, Нацполиция, обыски, Игорь Клименко
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