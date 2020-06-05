Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Аваков сказал, что полиция – "плоть от плоти общества", и призвал не сравнивать события в Кагарлыке с Врадиевкой

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал позорным инцидент в отделе полиции в Кагарлыке Киевской области, где была изнасилована женщина. Подозреваемых в преступлении полицейских он назвал негодяями и отметил, что в полиции "есть герои, трудяги и, к сожалению, есть те, кто нарушает закон".

Аваков (справа) заявил, что на преступление в Кагарлыке полиция "отреагировала мгновенно"
Аваков (справа) заявил, что на преступление в Кагарлыке полиция "отреагировала мгновенно"
Фото: EPA

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время отчета в Верховной Раде 5 июня призвал депутатов не обвинять всю полицию в неэффективной работе "из-за нескольких негодяев", передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"В Министерстве внутренних дел работает 360 тыс. человек, в Национальной полиции –  132 тыс. И МВД, и Нацполиция являются отражением, срезом и плотью от плоти украинского общества. Среди нас есть герои, трудяги и, к сожалению, есть те, кто нарушает закон", – сказал Аваков. 

По его словам, в любом обществе и в каждой полиции мира встречаются "негативные резонансные события".

"Но принципиально важно, как система МВД реагирует на эти события. Не прикрывая, не потакая, не пытаясь скрыть, а действуя быстро, жестко, в соответствии с законом", – сказал он.

Министр назвал позорным инцидент в отделе полиции в Кагарлыке Киевской области, где была изнасилована женщина. В этом преступлении подозреваются правоохранители. 

"Негодяев немедленно задержали, информацию передали в ГБР. Это факты. Но в эти дни многие воспользовались этим случаем и атаковали полицию, в том числе в этом зале, подтасовывая факты и транслируя обществу откровенную ложь. То, что случилось в Кагарлыке, недопустимо и требует самой жесткой реакции, которая и последовала", – заявил Аваков.

При этом он призвал не сравнивать последние события в Кагарлыке с событиями, которые произошли в поселке Врадиевка Николаевской области летом 2013 года. С 30 июня по 3 июля 2013 года во Врадиевке проходили массовые акции протеста, вызванные групповым изнасилованием и покушением на убийство на местную жительницу. В преступлении участвовали капитан милиции Евгений Дрыжак и старший лейтенант Дмитрий Полищук, их приговорили к 15 годам тюрьмы

"Используя абсолютно недопустимый инцидент, кое-кто пытается проводить аналогии с событиями во Врадиевке в 2013 году. Но сейчас ситуация принципиально другая. Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а на место события была вызвана следственно-оперативная группа ГБР. Отдел полиции расформировали, а полицейские были выведены за штат, а на следующий день с утра полиция опубликовала информацию для общества", – сказал Аваков.

Он подчеркнул, что на преступление в Кагарлыке полиция "отреагировала мгновенно".

"В полиции работают десятки тысяч полицейских, которые верно служат Украине, защищают закон, раскрывают преступления и выполняют боевые задачи в зоне ООС, рискую жизнью и здоровьем, – сказал Аваков.  Я обращаюсь к вам, уважаемые депутаты, не обвинять огульно весь 130-тысячный коллектив полиции из-за нескольких негодяев".

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции и расформировал подразделение.

Полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму уволили из органов, им сообщили о подозрении. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Теги: МВД, Арсен Аваков, Врадиевка, полиция, реформы, Киевская область, правоохранители, Кагарлык
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Мона Лиза". Ведущий Витер в новом клипе появился в облегающих кожаных штанах и косухе. Видео
  "Мона Лиза". Ведущий Витер в новом клипе появился в облегающих кожаных штанах и косухе. Видео
  Остапчук прокомментировал развод Потапа и Горовой
  Остапчук прокомментировал развод Потапа и Горовой
"Одна Даша хорошо... А три еще лучше". Астафьева примерила образы блондинки, брюнетки и шатенки. Фото
"Одна Даша хорошо... А три еще лучше". Астафьева примерила образы блондинки, брюнетки и шатенки. Фото
Vlad Darwin высказался в адрес артистов, которые ушли в политику
Vlad Darwin высказался в адрес артистов, которые ушли в политику
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS