Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Кагарлыкский отдел полиции расформирован – Аваков

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, из расформированного отдела полиции в Кагарлыке Киевской области за штат выведены 60 полицейских. Местных правоохранителей подозревают в пытках и изнасиловании.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подозреваемыми в деле проходят двое экс-полицейских
Подозреваемыми в деле проходят двое экс-полицейских
Фото: Поліція Одеської області / Facebook

Отдел полиции в Кагарлыке Киевской области, двух бывших сотрудников которого подозревают в пытках и изнасиловании, расформировали. Об этом 4 июня на совещании с участием правоохранительных органов сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует сайт его ведомства.

По словам главы МВД, из расформированного Кагарлыкского отдела за штат выведены 60 полицейских.

Он назвал события в Кагарлыке одними из самых резонансных и "позорных".

"Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а на место происшествия была вызвана следственная группа ГБР... К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере закона. Министерство внутренних дел активно поддерживает политику абсолютного неприятия нарушений прав человека", – объяснил Аваков.

25 мая Государственное бюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, они проходят по делу о пытках и изнасиловании.

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции и решил расформировать подразделение.

Полицейских Николая Кузива и Сергей Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Теги: МВД, Арсен Аваков, полиция, правоохранители, Кагарлык
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Каких вам еще, бл..дь, реформ не хватает?" Соцсети обсуждают снимок Зеленского, стоящего с согнутой спиной возле скамейки
"Каких вам еще, бл..дь, реформ не хватает?" Соцсети обсуждают снимок Зеленского, стоящего с согнутой спиной возле скамейки
"Китеныш на попе". Бабкин показал младшего сына
"Китеныш на попе". Бабкин показал младшего сына
"Счастливчик". Галкин обнародовал фото из парикмахерской
"Счастливчик". Галкин обнародовал фото из парикмахерской
Вдова Кобзона о Моргуновой: Это самое страшное, что может с человеком случиться
Вдова Кобзона о Моргуновой: Это самое страшное, что может с человеком случиться
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS