Кагарлыкский отдел полиции расформирован – Аваков

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, из расформированного отдела полиции в Кагарлыке Киевской области за штат выведены 60 полицейских. Местных правоохранителей подозревают в пытках и изнасиловании.

Отдел полиции в Кагарлыке Киевской области, двух бывших сотрудников которого подозревают в пытках и изнасиловании, расформировали. Об этом 4 июня на совещании с участием правоохранительных органов сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует сайт его ведомства.

По словам главы МВД, из расформированного Кагарлыкского отдела за штат выведены 60 полицейских.

Он назвал события в Кагарлыке одними из самых резонансных и "позорных".

"Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а на место происшествия была вызвана следственная группа ГБР... К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере закона. Министерство внутренних дел активно поддерживает политику абсолютного неприятия нарушений прав человека", – объяснил Аваков.

25 мая Государственное бюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, они проходят по делу о пытках и изнасиловании.

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции и решил расформировать подразделение.

Полицейских Николая Кузива и Сергей Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.