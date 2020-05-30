По результатам первого этапа служебного расследования из полиции Кагарлыка уволили 10 сотрудников

После инцидента с изнасилованием женщины в Кагарлыкском отделении полиции в Киевской области правоохранители начали служебное расследование. На первом этапе проверяли 19 сотрудников отделения, сообщил начальник Главного управления Нацполиции области Андрей Небытов.

По результатам первого этапа служебного расследования инцидента с изнасилованием женщины в Кагарлыкском отделении полиции Киевской области уволены 10 сотрудников. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции области Андрей Небытов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

По словам Небытова, полицейские оперативно задержали правоохранителей, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины. К приезду сотрудников Государственного бюро расследований они обеспечили охрану служебных кабинетов и вещественных доказательств.

На первом этапе расследования проверялись 19 сотрудников полиции.

"Цель служебного расследования – установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное – не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание", – подчеркнул Небытов.

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции и расформировал подразделение.

Полицейских Николая Кузива и Сергей Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.