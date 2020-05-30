Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

По результатам первого этапа служебного расследования из полиции Кагарлыка уволили 10 сотрудников

После инцидента с изнасилованием женщины в Кагарлыкском отделении полиции в Киевской области правоохранители начали служебное расследование. На первом этапе проверяли 19 сотрудников отделения, сообщил начальник Главного управления Нацполиции области Андрей Небытов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подозреваемых Кузива и Сулиму арестовали
Подозреваемых Кузива и Сулиму арестовали
Фото: Ievgenii Melnychenko / Facebook

По результатам первого этапа служебного расследования инцидента с изнасилованием женщины в Кагарлыкском отделении полиции Киевской области уволены 10 сотрудников. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции области Андрей Небытов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

По словам Небытова, полицейские оперативно задержали правоохранителей, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины. К приезду сотрудников Государственного бюро расследований они обеспечили охрану служебных кабинетов и вещественных доказательств.

На первом этапе расследования проверялись 19 сотрудников полиции.

"Цель служебного расследования – установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное – не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание", – подчеркнул Небытов.

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции и расформировал подразделение.

Полицейских Николая Кузива и Сергей Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Теги: полиция, изнасилование, правоохранители, расследование, полицейский, избиение, Нацполиция, Андрей Небытов, Свобода слова Савика Шустера, Кагарлык
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS