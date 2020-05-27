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"Будешь давать, когда я скажу". Адвокат потерпевшей из Кагарлыка рассказал, что местный полицейский давно ее домогался

Женщину, которая проходит потерпевшей по делу об изнасиловании и избиении в Кагарлыке Киевской области, обманом доставили в полицейское отделение. Об этом рассказал ее адвокат Евгений Мельниченко.

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По данным защитника потерпевшей, пытки в отделении полиции продолжались всю ночь
По данным защитника потерпевшей, пытки в отделении полиции продолжались всю ночь
Фото: Кагарлицьке відділення поліції / Facebook

Бывший начальник сектора криминальной полиции из Кагарлыка Киевской области Николай Кузив давно домогался женщину, которая заявила, что 24 мая ее изнасиловали и избили в полицейском отделении. Об этом написал в Facebook ее адвокат Евгений Мельниченко.

По его сведениям, женщину доставили в Кагарлык из соседнего села обманом.

"Сосед привез девушку будто бы по вызову в полицию, где ее ждал "дядя Коля", начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка. Сосед сейчас в розыске", – сообщил Мельниченко.

Кузив и еще один полицейский, Сергей Сулима, к моменту приезда женщины были пьяны, утверждает юрист.

"Этот дядя Коля раньше домогался потерпевшую, говорил ей: "Будешь давать, когда я скажу, поняла?" Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До четырех утра с семи вечера. Она плакала, просила. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики и заставляли пить потерпевшую. Это была месть дяди Коли за то, что девушка не пошла на добровольные отношения с ним. Насиловал подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил", – рассказал адвокат.

Он добавил, что у его подзащитной есть пятилетняя дочь, больная ДЦП.

https://www.facebook.com/evgeniy.melnychenko/posts/3011178235631334

В комментарии "Сегодня" Мельниченко отметил, что фейковый вызов женщины в отделение в качестве свидетеля был связан с кражами в селе.

"Что касается краж, то там были действия, которые свидетельствовали о том, что это делали мужчины. Речь идет о взломе и проникновении в магазин, краже бензопилы. Сама девушка находится в шоке. После случившегося ей нужно проходить обследование, МРТ. Денег на это нет. Есть травма головы, остались следы побоев, есть признаки внутренних травм", – сообщил адвокат.

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции и расформировал подразделение.

Полицейских Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Теги: кража, алкоголь, изнасилование, пытки, адвокат, избиение, уголовное производство, Нацполиция, обман, Кагарлык
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