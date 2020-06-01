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Кагарлык, Бровары, смерть нардепа Давыденко. В Раде хотят заслушать отчет Авакова

Парламентская фракция "Слуга народа" пригласила главу МВД Арсена Авакова на час вопросов к правительству, который состоится в Верховной Раде 5 июня. Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко сообщил, что у министра хотят узнать о перестрелке в Броварах, возможном применении насилия полицейскими из Кагарлыка, а также о расследовании смерти народного депутата из группы "Довіра" Валерия Давыденко.

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Авакова хотят заслушать в Раде в эту пятницу
Авакова хотят заслушать в Раде в эту пятницу
Фото: МВС України / Twitter

Фракция "Слуга народа" предложила заслушать в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству 5 июня министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", на заседании согласительного совета фракций и групп Верховной Рады 1 июня первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко сказал, что депутаты хотят заслушать отчет министра по последним событиям, которые произошли в стране.

"Наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуациям, которые сложились в пятницу в Броварах, в Кагарлыке с этическим поведением правоохранителей. Возможно, [он сможет] доложить о состоянии расследования обстоятельств гибели нашего коллеги [Валерия] Давыденко. Есть много вопросов, на которые, думаю, профессионально, как всегда, наш министр внутренних дел даст нам ответ", – сказал Корниенко.

На брифинге он подчеркнул, что замечаний по поводу приглашения Авакова в Раду коллеги из других фракций не высказывали.

Кориенко отметил, что с министром депутаты могут обсудить не только ситуации в Броварах и Кагарлыке, а также смерть Давыденко, "но и вообще состояние реформы системы внутренних дел".

"Какие вызовы, что нас ждет и как нам, как Верховной Раде, на это реагировать. Возможно, нужно дополнительные законодательные моменты [согласовать]", – сказал представитель фракции "Слуга народа".

Тело народного депутата Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе в Киеве 23 мая. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что нардепа нашли в туалете, и подчеркнул, что рассматриваются "все возможные версии произошедшего". Одна из версий, озвученная в СМИ, – самоубийство. Смерть политика расследуется как умышленное убийство. В депутатской группе "Довіра", куда входил нардеп, считают, что он не мог застрелиться, и настаивают, что это было убийство.

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины. По данным следствия, в ночь на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении. Подозреваемых арестовали.

Утром 29 мая в одном из жилых кварталов Броваров Киевской области произошла перестрелка. В результате инцидента ранения получили три человека. Полиция задержала 30 участников конфликта, 20 из них уже избрали меру пресечения. Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что перестрелка связана с рынком пассажирских перевозок.

После последних событий в Украине нардепы из фракции "Голос" потребовали уволить Авакова.

Теги: Верховная Рада, МВД, Арсен Аваков, полиция, реформы, Бровары, правоохранители, Слуга народа, Александр Корниенко, Валерий Давыденко, Кагарлык
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