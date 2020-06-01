Перестрелка в Броварах. Аваков заявил, что под стражу взяли уже 20 подозреваемых

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что двоим подозреваемым по делу о стрельбе в Броварах подозрение объявлено заочно – до их задержания.

Суд отправил под стражу 20 подозреваемых по делу о перестрелке в Броварах Киевскрй области. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10.00", – написал Аваков.

Он добавил, что двоим подозреваемым подозрение объявлено заочно – до задержания.

"На очереди – организаторы преступления. Следствие продолжается", – отметил министр.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).



Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.



Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем". По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.



Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.



Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.

Меру пресечения для подозреваемых начали избирать в Броварах 30 мая.