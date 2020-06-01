Перестрелка в Броварах. Аваков заявил, что под стражу взяли уже 20 подозреваемых

Суд отправил под стражу 20 подозреваемых по делу о перестрелке в Броварах Киевскрй области. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10.00", – написал Аваков.
Он добавил, что двоим подозреваемым подозрение объявлено заочно – до задержания.
"На очереди – организаторы преступления. Следствие продолжается", – отметил министр.
Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.
Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем". По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.
Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.
Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.
Меру пресечения для подозреваемых начали избирать в Броварах 30 мая.