Перестрелка в Броварах. Еще пять участников конфликта отправили под стражу

Еще пятерым участникам перестрелки в Броварах Киевской области избрали меру пресечения. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
Подозреваемых отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога. Всего меру пресечения избрали уже 11 людям.
Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.
Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем". По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.
Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.
Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.
Общее число задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 28, вычислили также еще 39 человек, отметили в полиции.