Перестрелка в Броварах. Еще пять участников конфликта отправили под стражу

Всего 11 участников стрельбы в Броварах Киевской области отправили под стражу.

Подозреваемых отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога

Фото: Національна поліція України / Facebook