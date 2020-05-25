Перед смертью погибшему нардепу Давыденко вернули долг в размере 41,4 млн грн

Народный депутат из группы "Довіра" Валерий Давыденко, которого нашли застреленным в собственном офисе, в апреле задекларировал возвращение гражданином Украины Сергеем Смирным двух займов в размере 27,6 млн и 13,8 млн грн.

Тело Давыденко с огнестрельным ранением обнаружили в его офисе в Киеве 23 мая Фото: davydenko.com.ua

Народный депутат Украины, член группы "Довіра" Валерий Давыденко, которого нашли застреленным в собственном офисе, в апреле задекларировал возвращение займа в размере 41,4 млн грн.

Уточнение о существенных изменениях в имущественном положении он подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 9 апреля.

В декларации сказано, что 1 апреля гражданин Украины Сергей Смирный вернул ему два долга – в размере 27,6 млн и 13,8 млн грн.

В реестрах есть упоминание о бизнесмене Сергее Сергеевиче Смирном, основателе двух компаний: сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью "Континент" и "Айкюдеми Украина".

47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Довіра" с декабря 2019 года. Семье Давыденко принадлежит несколько аграрных предприятий в Черниговской области.

Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе в Киеве 23 мая. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что нардепа нашли в туалете, и подчеркнул, что рассматриваются "все возможные версии произошедшего". Одна из версий, озвученная в СМИ, – самоубийство.

Смерть политика расследуется как умышленное убийство.

В депутатской группе "Довіра" считают, что Давыденко не мог застрелиться, и настаивают, что это было убийство.