За день до смерти у нардепа Давыденко была важная встреча – СМИ

Перед смертью народный депутат Украины от группы "Довіра" Валерий Давыденко провел важную встречу. Об этом со ссылкой на собственные источники информации сообщил 24 мая "Апостроф".
"За день до смерти у него была какая-то важная встреча, после которой он отключил телефон и дальше оставался без связи. Вообще, телефон в этой ситуации может прояснить многие детали, но его пока не обнаружили. Есть пустая бутылка алкогольного напитка, но говорить о том, кто и когда ее выпил и был ли нардеп в состоянии алкогольного опьянения на момент смерти, еще рано", – сказал собеседник издания.
Правоохранители не исключают, что Давыденко мог застрелиться из-за неких сложных переговоров, в процессе которых ему и членам его семьи могли угрожать.
Знакомые нардепа данную версию не поддерживают, отмечая, что тот "точно не из тех, кто покончит с собой от страха перед кем-то".
Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе 23 мая. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что нардепа нашли в туалете, и подчеркнул, что рассматриваются "все возможные версии произошедшего". Одна из версий, озвученная в СМИ, – самоубийство.
Смерть нардепа расследуется как умышленное убийство.
47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Довіра" с декабря 2019 года.