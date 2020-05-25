Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

За день до смерти у нардепа Давыденко была важная встреча – СМИ

По данным "Апострофа", перед смертью нардеп Валерий Давыденко провел важную встречу, после которой отключил телефон и оставался без связи.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тело Давыденко обнаружили в его офисе
Тело Давыденко обнаружили в его офисе
Фото: Валерій Давиденко / Facebook

Перед смертью народный депутат Украины от группы "Довіра" Валерий Давыденко провел важную встречу. Об этом со ссылкой на собственные источники информации сообщил 24 мая "Апостроф".

"За день до смерти у него была какая-то важная встреча, после которой он отключил телефон и дальше оставался без связи. Вообще, телефон в этой ситуации может прояснить многие детали, но его пока не обнаружили. Есть пустая бутылка алкогольного напитка, но говорить о том, кто и когда ее выпил и был ли нардеп в состоянии алкогольного опьянения на момент смерти, еще рано", – сказал собеседник издания.

Правоохранители не исключают, что Давыденко мог застрелиться из-за неких сложных переговоров, в процессе которых ему и членам его семьи могли угрожать.

Знакомые нардепа данную версию не поддерживают, отмечая, что тот "точно не из тех, кто покончит с собой от страха перед кем-то".

Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе 23 мая. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что нардепа нашли в туалете, и подчеркнул, что рассматриваются "все возможные версии произошедшего". Одна из версий, озвученная в СМИ, – самоубийство.

Смерть нардепа расследуется как умышленное убийство.

47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Довіра" с декабря 2019 года.

Теги: смерть, народные депутаты, самоубийство, встреча, Валерий Давыденко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS