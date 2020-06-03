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В ООН раскритиковали украинские СМИ, которые указали имя и опубликовали фото изнасилованной в Кагарлыке женщины

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отметила, что, освещая случаи сексуального насилия, СМИ должны ставить интересы жертвы на первый план.

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В ООН напомнили, что СМИ могут публиковать личные данные жертв сексуального насилия только в случае их согласия
В ООН напомнили, что СМИ могут публиковать личные данные жертв сексуального насилия только в случае их согласия
Фото: depositphotos.com

Мониторинговая миссия ООН по правам человека раскритиковала украинские СМИ за освещение истории с изнасилованием женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают полицейских. Заявление миссии было опубликовано на ее странице в Facebook 2 июня. 

В ООН отметили, что некоторые СМИ указали имя и точное место жительства жертвы, а также опубликовали ее фотографии, описали характер и поведение.

"Освещая случаи сексуального насилия, все заинтересованные стороны, включая СМИ, должны ставить интересы жертвы на первый план. Это значит предотвращать повторную травматизацию и стигматизацию жертвы, избегать воспроизведения гендерных стереотипов", – сказано в заявлении.

Распространять личные данные жертвы в таких случая можно только с ее согласия, подчеркнули в миссии ООН. 

В организации напомнили, что в соответствии с Декларацией основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью к жертвам нужно относиться с состраданием и уважением к их достоинству.

"Публичное сообщение о сексуальном насилии не должно возлагать дополнительное бремя на жертву. Бестактный подход к таким случаям влияет на благополучие жертв и их семей и может иметь негативное последствия, сдерживая жертв от сообщений о таком насилии в будущем", – отметили в миссии. 

Украинским медиа посоветовали ознакомиться с рекомендациями ООН по поводу освещения гендерно-обусловленного насилия. 

https://www.facebook.com/UNHumanRightsUkraine/posts/1610654582433912

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции и расформировал подразделение.

Полицейских Николая Кузива и Сергей Сулиму уволили из органов, им сообщили о подозрении. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Теги: СМИ, ООН, полиция, права человека, изнасилование, Киевская область, журналисты, сексуальное насилие, насилие, Кагарлык
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