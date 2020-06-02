По делу об изнасиловании в Кагарлыке подозреваемые должны быть и из личного состава департамента внутренней безопасности, прикрывавшие "своих"

На полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке, ранее были жалобы.

Более 10 заявлений от разных людей было написано на подозреваемых. В заявлениях говорилось о насилии. Этот факт журналисты легко могут проверить.

Если бы департамент внутренней безопасности выполнял свои функции, события с изнасилованием можно было бы избежать.

Но этот департамент фактически не работает. Поскольку осталась клановая привычка: свои прикрывают своих.

Поэтому подозреваемых точно должно быть больше, в том числе из личного состава департамента внутренней безопасности.

Источник: Masi Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора