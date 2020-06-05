Файеры и сожженный милицейский автомобиль. В центре Киева требовали отставки Авакова. Фоторепортаж

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета очень сложное, "со многими отягчающими и скрытыми от общего взгляда обстоятельствами". Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что если подозреваемые по этому делу окажутся невиновными, то будут сделаны серьезные кадровые выводы.