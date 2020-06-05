Файеры и сожженный милицейский автомобиль. В центре Киева требовали отставки Авакова. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
5 июня в правительственном квартале в центре Киеве, возле зданий Верховной Рады и Кабинета Министров, состоялось несколько акций протеста, участники которых требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
В акциях приняли участие несколько сотен человек. Они указывали на неэффективную реформу полиции, а также высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании ряда резонансных дел, в том числе об убийствах журналиста Павла Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Протестующие привезли под парламент старый УАЗ с надписью "милиция" и подожгли его
. Кроме того, участники акций жгли файеры. Митингующие держали плакаты "Не убивайте детей!", "Остановите ментовское насилие", "Очень много мусора", "Они должны нас защищать, а не насиловать" и другие. Фотографии с акций опубликовало агентство EPA
. Протесты проходили в то время, когда Аваков отчитывался о своей работе перед народными депутатами.