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События

Файеры и сожженный милицейский автомобиль. В центре Киева требовали отставки Авакова. Фоторепортаж

Сегодня 16.59
5 июня в правительственном квартале в центре Киеве, возле зданий Верховной Рады и Кабинета Министров, состоялось несколько акций протеста, участники которых требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, передает корреспондент издания "ГОРДОН". В акциях приняли участие несколько сотен человек. Они указывали на неэффективную реформу полиции, а также высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании ряда резонансных дел, в том числе об убийствах журналиста Павла Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Протестующие привезли под парламент старый УАЗ с надписью "милиция" и подожгли его. Кроме того, участники акций жгли файеры. Митингующие держали плакаты "Не убивайте детей!", "Остановите ментовское насилие", "Очень много мусора", "Они должны нас защищать, а не насиловать" и другие. Фотографии с акций опубликовало агентство EPA. Протесты проходили в то время, когда Аваков отчитывался о своей работе перед народными депутатами.
Теги: Верховная Рада, МВД, Кабинет Министров, Арсен Аваков, протесты, полиция, правительство, митинг, отставка, Кабмин
 

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