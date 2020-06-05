Протесты за отставку Авакова. Под Радой подожгли милицейский "бобик"

Сегодня утром под зданием Верховной Рады участники акции за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова подожгли старый милицейский автомобиль. Об этом сообщает "Украинская правда".
Активисты сами привезли автомобиль УАЗ-469 под здание парламента и забросали его файерами.
Они назвали "бобик" памятником полицейской реформе.
Полиция начала отгонять протестующих от горящего автомобиля.
Під Радою запалили поліцейський бобік — так проходить акція за відставку глави МВС Арсена Авакова pic.twitter.com/tgk9XlPTw4— hromadske (@HromadskeUA) June 5, 2020
С утра 5 июня в центре Киева проходит несколько акций, участники которых требуют отставки главы МВД Украины Арсена Авакова. По данным hromadske, которое ведет стрим с акций, под Верховной Радой и Кабинетом Министров их запланировано четыре. Митингующие, в частности, высказывают претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах журналиста Павла Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывают на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критикуют реформу полиции.
Аваков выступает с отчетом о работе на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.
Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
На этой неделе парламентская фракция "Голос" начала собирать подписи за отставку Авакова. Под проектом постановления подписалось около 50 депутатов из фракций "Голос" и "Слуга народа".
Для инициирования рассмотрения какого-либо вопроса в парламенте необходимо собрать минимум 150 подписей. При этом в "Европейской солидарности" заявили, что для рассмотрения вопроса по Авакову нужно всего лишь зарегистрировать соответствующий проект постановления, а для этого "достаточно инициативы одного депутата", и отказались поддерживать инициативу "Голоса".
В проекте постановления об увольнении Авакова, фотокопия которого опубликована на странице "Голоса" в Facebook, депутаты ссылаются на п. 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины, в котором сказано, что к полномочиям Рады, в частности, относятся вопросы об отставке премьера и членов Кабмина. Но согласно закону Украины о Кабинете Министров, депутаты не могут инициировать отставку члена правительства. В ст. 18 сказано, что парламент может уволить члена Кабмина по его собственной инициативе и по представлению премьера.
Спикер Дмитрий Разумков говорил, что вопрос отставки министров на законодательном уровне до конца не урегулирован. "Есть юридическая коллизия, а желательно, чтобы, когда мы говорим о кадровых вопросах, таких коллизий не было", – сказал он.