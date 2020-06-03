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"Отставка одного министра ничего не изменит". В "Европейской солидарности" объяснили, почему не ставят подписи за увольнение Авакова

В парламентской фракции "Европейская солидарность" заявили, что поддерживают отставку всего правительства, а не отдельных министров, но пообещали поддержать увольнение главы МВД Арсена Авакова, если вопрос будет вынесен на голосование.

Народные депутаты от "Европейской солидарности" не ставили подписи под проектом постановления об отставке Авакова
Народные депутаты от "Европейской солидарности" не ставили подписи под проектом постановления об отставке Авакова
Фото: Європейська Солідарність / Facebook

Парламентская фракция "Европейская солидарность" не принимает участия в сборе подписей об отставке отдельных министров, поскольку это не имеет смысла, написала в Facebook 2 июня народный депутат, сопредседатель фракции Ирина Геращенко. 

Сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова накануне инициировала фракция "Голос". По состоянию на 2 июня, по данным "Украинской правды", под проектом поставления подписалось около 50 нардепов из "Голоса" и "Слуги народа".

"Постановление об увольнении ни одного из министров пока не зарегистрировано. Все остальное – манипуляции. Регламент ВР не предусматривает сбора подписей для снятия любого министра", – заявила Геращенко.

Она отметила, что для рассмотрения вопроса об отставке министра нужно зарегистрировать соответствующий проект постановления, и для этого "достаточно инициативы одного депутата".

Геращенко заявила, что "Европейская солидарность" выступает за отставку всего правительства, поскольку оно "провалило все, что могло".

"Отставка одного министра ничего не изменит. "Европейская солидарность" инициирует отставку всего правительства, которое в день бандитских разборок в Броварах вместо того, чтобы собраться на экстренное заседание и дать оценку работе полиции, проводило мотивирующие тренинги в стиле Oriflame... Мы не принимаем участия в бессмысленных сборах подписей, которые не имеют никакого смысла. Мы будем голосовать за постановление об отставке министров", – написала депутат. 

Она сообщила, что фракция "Европейская солидарность" инициирует сбор подписей за отставку всего правительства, и призвала другие фракции "занять совместную, солидарную, государственную позицию".  

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/2993353427419117

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев добавил в Facebook, что его фракция не ставит подписи под проектом "Голоса", поскольку "Голос" не поддержал "Европейскую солидарность" "в наездах власти" на ее депутатов. В то же время он сообщил, что "Европейская солидарность" проголосует за отставку любого министра, "когда вопрос будет вынесен в зал".

"Пока идет только политическая трескотня. Проект постановления, сколько бы депутатов его не подписало, Авакова не уволит. Уволит голосования в зале", – заявил Арьев.  

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3328318853897614

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. 

В проекте постановления об увольнении Авакова, фотокопия которого опубликована на странице "Голоса" в Facebook, депутаты ссылаются на п. 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины, в котором сказано, что к полномочиям Верховной Рады, в частности, относятся вопросы об отставке премьер-министра и членов Кабмина. Но согласно закону Украины о Кабинете Министров, депутаты не могут инициировать отставку члена правительства. В ст. 18 сказано, что парламент может уволить члена Кабинета Министров по его собственной инициативе и по представлению премьера.

Спикер Дмитрий Разумков говорил, что вопрос отставки министров на законодательном уровне до конца не урегулирован. "Есть юридическая коллизия, а желательно, чтобы, когда мы говорим о кадровых вопросах, таких коллизий не было", – сказал он. 

Теги: Арсен Аваков, Ирина Геращенко, отставка, Европейская солидарность
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