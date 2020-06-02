Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Европейская солидарность" инициирует отставку Кабмина Украины – Ирина Геращенко

По словам нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, ее фракция настаивает на том, что нынешнее украинское правительство должно уйти в отставку в полном составе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Геращенко: Пока наша инициатива блокируется
Геращенко: Пока наша инициатива блокируется
Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook

"Европейская солидарность" выступила с инициативой отставки действующего Кабинета Министров Украины. Об этом 2 июня на своей странице в Facebook заявила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Мы, согласно регламенту, направили соответствующее письмо председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с требованием немедленно предоставить нам подписные листы для сбора подписей. Пока наша инициатива блокируется, и листы мы не получили. Призываем коллег из других фракций немедленно присоединиться к нашим требованиям и обратиться к руководству ВР за подписными листами. И поставить подписи", – сказала Геращенко.

Как уточнила нардеп, "Европейская солидарность" настаивает на том, что нынешнее украинское правительство должно уйти в отставку в полном составе, который "несет коллективную ответственность за провалы во всех сферах".

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/2993633150724478

Нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возглавляет украинское правительство с 4 марта. До этого он месяц проработал вице-премьером – министром развития общин и территорий и полгода – председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. До политической карьеры Шмыгаль был топ-менеджером нескольких крупных частных предприятий. Перед Шмыгалем премьером был юрист Алексей Гончарук, его правительство проработало полгода. 

Инициатором приглашения Шмыгаля в Кабмин был первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов (он подтвердил это в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону). 

Теги: Украина, Ирина Геращенко, Европейская солидарность, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Савичева рассказала о прерванной беременности
Савичева рассказала о прерванной беременности
Monatik снял о себе фильм, в котором впервые показал маму и бабушку
Monatik снял о себе фильм, в котором впервые показал маму и бабушку
Невеста Павлика Репяхова: Белое платье – счастье, которое не заменишь даже путешествием
Невеста Павлика Репяхова: Белое платье – счастье, которое не заменишь даже путешествием
Дочь Успенской продемонстрировала искусственный фаллос. Фото
Дочь Успенской продемонстрировала искусственный фаллос. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS