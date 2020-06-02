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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.


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Все ровно так, как и обещал Шмыгаль два месяца назад – только наоборот. Обещал 500 тыс. новых рабочих мест, а вышло 500 тыс. безработных

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Поздравляю всех причастных.

На 1 июня количество безработных в Украине достигло 511 тыс. человек.

Все ровно так, как и обещал Шмыгаль два месяца назад – только наоборот. Он обещал 500 тыс. новых рабочих мест, а вышло 500 тыс. безработных.

Вдумайтесь. Только за одну последнюю неделю и только официально прибавилось новых 16,6 тыс. безработных.

Это значит, что каждый день 2400 человек остаются без работы в Украине. Так а сколько еще остаются без работы и не бегут сразу в центр занятости?!

Вопрос! Где 500 тыс. рабочих мест в мае, которые ты обещал?! Нет, не мне! Всей стране обещал. Первый раз еще 10 апреля.

Кто-нибудь видел рекламу новой работы от Шмыгаля? У Зеленского десятки страниц в соцсетях. У "слуг" десятки Telegram-каналов. К власти пришли боги диджитализации.

Скажите, где хоть один Telegram-канал или Viber-чат с информированием статистики создания новых рабочих мест? Где приложение для телефона с подбором рабочего места от Шмыгаля? Где сайт, на котором можно оставить заявку? Где социальная реклама, куда обращаться за новосозданным местом работы?

Хер с ним. Ну хоть горячую линию для украинцев, чтобы дать им эту новую работу, вы могли сделать? Вы – диджитализаторы хреновы! Вы же на всю страну людям пообещали два месяца назад создать полмиллиона новых рабочих мест.

Послушайте! Послушайте его внимательно у Шустера:

  • есть план;
  • ученые с мировыми именами;
  • наработанные направления;
  • у нас есть стратегия;
  • в мае.

Это все обещает не босяк из подворотни и не сумасшедший, дорвавшийся вдруг до микрофона, – это обещает премьер-министр Украины. Сорри. Но в моем детстве таких назвали п…здаболами.

В этой стране тогда будет порядок, когда каждый будет нести ответственность за свои слова и действия. Когда полицейский сядет пожизненно за издевательства и изнасилование. Когда титушка и его заказчик сядут надолго за стрельбу на улице. Когда депутат будет выдворен из ВР за работу его ресторана в карантин. Когда премьер уйдет в отставку просто потому, что публично соврал.

[Прошло] 1 июня. Покажи 500 тыс. новых рабочих мест... Покажи хоть половину... Покажи хоть 100 тыс... Или уйди.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, безработица, Алексей Давиденко, Денис Шмыгаль
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