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Шмыгаль заявил, что цель Украины – войти в топ-30 рейтинга Doing Business

Попадание Украины в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business от Всемирного банка станет важным сигналом для инвесторов, считает премьер-министр Денис Шмыгаль. Сейчас в рейтинге страна занимает 64-е место.

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Шмыгаль: Наша цель топ-30 в мировом рейтинге Doing Business
Шмыгаль: Наша цель – топ-30 в мировом рейтинге Doing Business
Фото: kmu.gov.ua

На заседании Кабинета Министров 27 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что одной из целей его правительства является вхождение Украины в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business от Всемирного банка, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это наша цель  топ-30 в мировом рейтинге Doing Business", – сказал Шмыгаль.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 25 мая, премьер заявил, что попадание в топ-30 – это не только престиж, но и важный сигнал для инвесторов.

"Это будет означать, что мы выполняем определенные показатели для инвесторов. Сегодня они говорят, что Украина очень классная для инвестиций, но им мешает буквально несколько параметров. Ключевой такой параметр  это подключение к электросетям. По подключению к сетям мы находимся между 120-м и 130-м местами. Если по этому показателю мы улучшим позиции, то автоматически, без других усилий, заходим в топ-30", – сказал Шмыгаль.

На практике это будет означать, что Украина выиграет региональную конкуренцию у соседей  Польши, Венгрии и Румынии, подчеркнул он.

Эксперты Всемирного банка, составляющие рейтинг Doing Business, принимают во внимание 10 ключевых сфер предпринимательства: создание предприятий, разрешение на строительство, подключение к электрическим сетям, регистрацию недвижимости, получение кредита, защиту миноритарных инвесторов, налогообложение, возможность международной торговли, обеспечение соблюдения контрактов, разрешение споров.

Сейчас в рейтинге Doing Business Украина находится на 64-м месте.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за три-четыре года Украина может войти в топ-10 рейтинга.

Теги: рейтинг, бизнес, Всемирный банк, Doing Business, Денис Шмыгаль, Кабмин
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