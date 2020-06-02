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В Раде начали собирать подписи за отставку Авакова. Среди подписантов – депутаты от "Голоса" и "Слуги народа"

Под проектом постановления об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова свои подписи уже поставили 47 народных депутатов, рассказали во фракции "Голос", которая инициировала сбор подписей.

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Аваков возглавляет МВД с 2014 года
Аваков возглавляет МВД с 2014 года 
Фото: mvs.gov.ua

Парламентская фракция "Голос" начала сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом на заседании парламента 2 июня сообщила народный депутат от "Голоса "Александра Устинова, передает корреспондент издания "ГОРДОН".  

"Когда подходила к коллегам с предложением подписать этот документ [проект поставления об отставке], я услышала очень много разговоров, что когда уйдет Аваков, то у нас здесь будет Россия. Так вот расскажу вам, что у нас, если Аваков [останется], то будет Россия. Вчера главой полиции Винницкой области назначили "сепара". Этот человек  стоял вместе с пророссийскими протестующими 2 мая в Одессе. Из-за его спины как раз стреляли пророссийские протестующие. Представьте: такого человека не посадили, его повысили", – сказала Устинова. 

Она призвала коллег из других фракций подписать документ. 

В "Голосе" изданию LB.ua сообщили, что на данный момент собрано 47 подписей. Их в полном составе поставила фракция "Голос" (это 20 депутатов). Кроме того, подписались под проектом постановления народные депутаты от "Слуги народа" Егор Чернев, Игорь Васылив, Елизавета Богуцкая, Евгений Шевченко, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Евгений Брагарь и Алексей Жмеренецкий.

В проекте постановлении, фотокопия которого опубликована на странице "Голоса" в Facebook, депутаты ссылаются на п. 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины, в котором сказано, что к полномочиям Верховной Рады, в частности, относятся вопросы об отставке премьер-министра и членов Кабмина.  

https://www.facebook.com/GolosZmin/posts/538346716833503

Но согласно закону Украины о Кабинете Министров, депутаты не могут инициировать отставку члена правительства. В ст. 18 сказано, что парламент может уволить члена Кабинета Министров по его собственной инициативе и по представлению премьера.

На брифинге 1 июня спикер Дмитрий Разумков заявил, что вопрос отставки министров на законодательном уровне до конца не урегулирован.

"Есть юридическая коллизия, а желательно, чтобы, когда мы говорим о кадровых вопросах, таких коллизий не было", – цитирует Разумкова корреспондент издания "ГОРДОН"

Спикер сообщил, что сейчас на рассмотрении парламента есть законопроекты, которые призваны урегулировать этот вопрос. 

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. 

Теги: Верховная Рада, Арсен Аваков, Елизавета Богуцкая, Слуга народа, Александра Устинова, Дмитрий Разумков, партия Голос, Егор Чернев, политик Евгений Шевченко, Евгений Брагарь, Игорь Васылив, Виктория Подгорная, Алексей Жмеренецкий
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