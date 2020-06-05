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Видео: hromadske / YouTube

В Киеве проходит несколько акций с требованием отставки Авакова. Трансляция

С утра 5 июня в центре Киева проходит несколько акций, участники которых требуют отставки главы МВД Украины Арсена Авакова. По данным hromadske, которое ведет стрим с акций, под Верховной Радой и Кабинетом Министров их запланировано четыре. Митингующие, в частности, высказывают претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах журналиста Павла Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывают на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критикуют реформу полиции. 5 июня Аваков должен выступить с отчетом о работе на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. 

На этой неделе парламентская фракция "Голос" начала собирать подписи за отставку Авакова. Под проектом постановления подписалось около 50 депутатов из фракций "Голос" и "Слуга народа". 

Для инициирования рассмотрения какого-либо вопроса в парламенте необходимо собрать минимум 150 подписей. При этом в "Европейской солидарности" заявили, что для рассмотрения вопроса по Авакову нужно всего лишь зарегистрировать соответствующий проект постановления, а для этого "достаточно инициативы одного депутата", и отказались поддерживать инициативу "Голоса"

В проекте постановления об увольнении Авакова, фотокопия которого опубликована на странице "Голоса" в Facebook, депутаты ссылаются на п. 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины, в котором сказано, что к полномочиям Рады, в частности, относятся вопросы об отставке премьера и членов Кабмина. Но согласно закону Украины о Кабинете Министров, депутаты не могут инициировать отставку члена правительства. В ст. 18 сказано, что парламент может уволить члена Кабмина по его собственной инициативе и по представлению премьера.

Спикер Дмитрий Разумков говорил, что вопрос отставки министров на законодательном уровне до конца не урегулирован. "Есть юридическая коллизия, а желательно, чтобы, когда мы говорим о кадровых вопросах, таких коллизий не было", – сказал он. 

Теги: Верховная Рада, МВД, Кабинет Министров, Арсен Аваков, протесты, полиция, митинг, отставка
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