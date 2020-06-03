Клуб читателей
ГОРДОН
 
Ирина Верещук
Ирина Верещук

Народный депутат от "Слуги народа".


все материалы автора

Сейчас перезагрузка МВД и Минздрава не выглядит удачной идеей, особенно учитывая отсутствие адекватных замен Авакову и Степанову

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Об отставке господина Авакова и Степанова.

В последние дни много обсуждают деятельность двух министров: Авакова и Степанова. В свое время голосовала за обоих. Не причисляю себя к их фанам. Как депутат монобольшинства, тоже имею определенные вопросы к деятельности обоих.

Но вижу, что коллеги из фракции "Голос" устроили атаки на министра внутренних дел и министра здравоохранения (два ключевых министерства, обеспечивающие общественный порядок и благосостояние).

Не совсем понимаю, зачем они это делают. Перезагрузка именно этих министерств именно сейчас не выглядит удачной идеей, особенно учитывая отсутствие адекватных замен.

Но я предполагаю, почему они это делают (зачем и почему – это два разных вопроса). Это похоже на банальную попытку привлечь внимание. Такое подростковое поведение, не совсем ответственная попытка поднять подростковый авторитет, политическое вредительство без учета возможных негативных последствий.

Ни в одном правительстве нет святых и идеальных. Министров надо критиковать, а некоторых и отправлять в отставку. Но не надо превращать сбивание министров в некую политическую забаву.

Менять министров надо при двух условиях: когда есть по крайней мере равноценные замены и когда страна получит больше плюсов, чем минусов, от такой замены.

Впереди серьезные вызовы. Об этом следует думать.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: МВД, Арсен Аваков, Ирина Верещук, отставка, Минздрав, Максим Степанов, партия Голос
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича G
Владимир ПОПОВ
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется G
Наталия ДВАЛИ
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS