Сейчас перезагрузка МВД и Минздрава не выглядит удачной идеей, особенно учитывая отсутствие адекватных замен Авакову и Степанову

Народный депутат от "Слуги народа".
Об отставке господина Авакова и Степанова.
В последние дни много обсуждают деятельность двух министров: Авакова и Степанова. В свое время голосовала за обоих. Не причисляю себя к их фанам. Как депутат монобольшинства, тоже имею определенные вопросы к деятельности обоих.
Но вижу, что коллеги из фракции "Голос" устроили атаки на министра внутренних дел и министра здравоохранения (два ключевых министерства, обеспечивающие общественный порядок и благосостояние).
Не совсем понимаю, зачем они это делают. Перезагрузка именно этих министерств именно сейчас не выглядит удачной идеей, особенно учитывая отсутствие адекватных замен.
Но я предполагаю, почему они это делают (зачем и почему – это два разных вопроса). Это похоже на банальную попытку привлечь внимание. Такое подростковое поведение, не совсем ответственная попытка поднять подростковый авторитет, политическое вредительство без учета возможных негативных последствий.
Ни в одном правительстве нет святых и идеальных. Министров надо критиковать, а некоторых и отправлять в отставку. Но не надо превращать сбивание министров в некую политическую забаву.
Менять министров надо при двух условиях: когда есть по крайней мере равноценные замены и когда страна получит больше плюсов, чем минусов, от такой замены.
Впереди серьезные вызовы. Об этом следует думать.
Источник: Ірина Верещук / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора