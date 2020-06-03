Сейчас перезагрузка МВД и Минздрава не выглядит удачной идеей, особенно учитывая отсутствие адекватных замен Авакову и Степанову

Об отставке господина Авакова и Степанова.

В последние дни много обсуждают деятельность двух министров: Авакова и Степанова. В свое время голосовала за обоих. Не причисляю себя к их фанам. Как депутат монобольшинства, тоже имею определенные вопросы к деятельности обоих.

Но вижу, что коллеги из фракции "Голос" устроили атаки на министра внутренних дел и министра здравоохранения (два ключевых министерства, обеспечивающие общественный порядок и благосостояние).

Не совсем понимаю, зачем они это делают. Перезагрузка именно этих министерств именно сейчас не выглядит удачной идеей, особенно учитывая отсутствие адекватных замен.

Но я предполагаю, почему они это делают (зачем и почему – это два разных вопроса). Это похоже на банальную попытку привлечь внимание. Такое подростковое поведение, не совсем ответственная попытка поднять подростковый авторитет, политическое вредительство без учета возможных негативных последствий.

Ни в одном правительстве нет святых и идеальных. Министров надо критиковать, а некоторых и отправлять в отставку. Но не надо превращать сбивание министров в некую политическую забаву.

Менять министров надо при двух условиях: когда есть по крайней мере равноценные замены и когда страна получит больше плюсов, чем минусов, от такой замены.

Впереди серьезные вызовы. Об этом следует думать.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора