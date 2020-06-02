"Мыши съели". Советник Авакова сообщил об исчезновении из госрезерва 2700 вагонов зерна

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол заявил, что по фактам растраты имущества Госрезерва полиция начала производства.

Из государственного резерва исчезло почти 2700 вагонов зерна. Об этом 31 мая в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

"Почти 2700 вагонов зерна, которое должно было находиться на хранении в Госрезерве, "съели мыши". Сумма убытков более 800 млн грн. Эту нехватку, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита. Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, в Тернопольской области. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более чем 150 вагонов-зерновозов", – написал он.

Интервью Погорелого, на которое ссылается Апостол, опубликовано ZN.UA 20 мая. В нем глава Госрезерва отмечает, что всего зафиксировали убытки более чем на 1 млрд грн, а сам Госрезерв заполнен на 3% от нормы накопления.

"На одном из предприятий мы не нашли почти 18 тыс. тонн зерна, на другом – почти 20 тыс., на третьем – 112 тыс. тонн. Вот уже 150 тыс. тонн зерна, которое якобы у нас есть, но на самом деле уже давно разворовано и продано", – сообщил Погорелый.

Апостол 2 июня заявил, что по этим фактам полиция начала производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества).