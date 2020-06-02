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"Мыши съели". Советник Авакова сообщил об исчезновении из госрезерва 2700 вагонов зерна

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол заявил, что по фактам растраты имущества Госрезерва полиция начала производства.

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Сумма убытков от исчезнувшего зерна составила более 800 млн грн
Сумма убытков от исчезнувшего зерна составила более 800 млн грн
Фото: depositphotos.com

Из государственного резерва исчезло почти 2700 вагонов зерна. Об этом 31 мая в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

"Почти 2700 вагонов зерна, которое должно было находиться на хранении в Госрезерве, "съели мыши". Сумма убытков более 800 млн грн. Эту нехватку, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита. Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, в Тернопольской области. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более чем 150 вагонов-зерновозов", – написал он.

https://www.facebook.com/apostolmv/posts/1491042277742226

Интервью Погорелого, на которое ссылается Апостол, опубликовано ZN.UA 20 мая. В нем глава Госрезерва отмечает, что всего зафиксировали убытки более чем на 1 млрд грн, а сам Госрезерв заполнен на 3% от нормы накопления.

"На одном из предприятий мы не нашли почти 18 тыс. тонн зерна, на другом – почти 20 тыс., на третьем – 112 тыс. тонн. Вот уже 150 тыс. тонн зерна, которое якобы у нас есть, но на самом деле уже давно разворовано и продано", – сообщил Погорелый.

Апостол 2 июня заявил, что по этим фактам полиция начала производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества).

https://www.facebook.com/apostolmv/videos/1493081847538269/

Теги: Арсен Аваков, растрата, Госрезерв, Ярослав Погорелый
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