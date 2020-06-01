Зеленский утвердил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики и возглавил его

Президент Украины Владимир Зеленский стал главой Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, а его заместителем – руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом сообщается в указе президента от 1 июня 2020 года, который вносит изменения в положение о данном органе, утвержденное 14 октября 2014 года.
Зеленский утвердил состав Национального антикоррупционного совета, в который вошли:
- министр внутренних дел Арсен Аваков,
- министр развития громад и территорий Алексей Чернышов,
- глава СБУ Иван Баканов,
- директора НАБУ Артем Сытник,
- замдиректора ГБР Александр Соколов,
- секретарь СНБО Алексей Данилов,
- глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко,
- министр финансов Сергей Марченко,
- заместители главы Офиса президента Роман Машовец и Андрей Смирнов,
- замдиректора департамента обеспечения таможенного оформления Государственной таможенной службы Игорь Муратов,
- глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков,
- глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский,
- первый замглавы ГФС Сергей Солодченко,
- внештатный советник главы ОП Игорь Уманский.
Также, по согласию в состав войдут:
- генеральный прокурор Ирина Венедиктова,
- руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий,
- председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук,
- исполнительный директор "Трансперенси Інтернешнл Украина" Андрей Боровик,
- президент Американской торговой палаты Андрей Гундер,
- исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко,
- глава комитета Верховной Рады по правовой политики Андрей Костин,
- глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский и замглавы этого комитета Сергей Ионушас,
- глава Счетной палаты Валерий Пацкан,
- глава комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина и замглавы этого комитета Галина Янченко,
- бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицки,
- директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк
В работе Нацсовета по антикоррупционной политике могут принимать участие, по согласию, такие международные наблюдатели и консультанты:
- Дэвид Бернстайн – ведущий специалист по вопросам государственного сектора Всемирного банка в Украине,
- Гарт Виллис – член Офиса демократического управления Агентства США по международному развитию (USAID),
- Назар Гром – специалист по законодательному процессу и антикоррупционной политике ПРООН в Украине,
- Андрей Кухарук – эксперт по антикоррупционным вопросам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD),
- Эка Ткешелашвили – председатель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI),
- Лоуренс Хелд – руководитель проекта "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "Взаимодействие" (SACCI),
- Стефани Холмс – начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США Украине.
Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики был создан 14 октября 2015 года. В его обязанности входит подготовка и представление президенту предложений относительно антикоррупционной стратегии, осуществление системного анализа состояния предотвращения и противодействия коррупции в Украине и эффективности реализации антикоррупционной стратегии, подготовка и предоставление президенту согласованных предложений по улучшению координации и взаимодействия между субъектами, которые осуществляют мероприятия в сфере предотвращения и противодействия коррупции.