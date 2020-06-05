Инициатором разборки в Броварах был криминальный авторитет Виха, в деле фигурирует 67 человек – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что перестрелка в жилом квартале Броваров стала следствием непрозрачности и коррупции в сфере выдачи разрешений на транспортные перевозки в Киевской области.

Аваков считает, что полицейские "адекватно и грамотно" отреагировали на перестрелку в Броварах Фото: mvs.gov.ua

В деле о перестрелке в жилом квартале Броваров Киевской области фигурирует 67 человек. Об этом во время отчета в Верховной Раде 5 июня сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По состоянию на сегодняшнее утро 67 лиц, причастных к стрельбе, установлены, 44 [из них] объявили о подозрении, в том числе пятерым – заочно. 39 лицам избрали меру пресечения: 29 – содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога (то есть безальтернативный арест), двум – содержание под стражей на 60 суток с правом внесения залога, пятерым – круглосуточный домашний арест на 60 суток, трем – домашний арест в ночное время", – рассказал министр.

Он сказал, что ему "несколько жаль этих молодых людей".

"Они за жилье, еду и 800 грн в день попали под арест и, вероятно, получат реальные сроки заключения за участие в организованной преступной группировке. Но другой реакции у нас не будет", – сказал он.

Полиция, по словам Авакова, прибыла на место конфликта "оперативно, в течение нескольких минут, и успела на горячем задержать 11 подозреваемых". После этого по пути в Винницу задержали еще более 20 подозреваемых, 1 июня в Киеве, Броварах и Ирпене – еще 13 человек, "включая главаря, инициатора этой разборки криминального авторитета по прозвищу Виха (или Журавель)", рассказал министр.

"Все они принимали участие в перестрелке под видом местных якобы перевозчиков", – уточнил он.

Аваков сказал, что перестрелка стала следствием непрозрачности и коррупции в сфере выдачи разрешений на транспортные перевозки в Киевской области.

"Это искусственно созданный конфликт между перевозчиками из Броваров и перевозчиками из Винницы и Киева из-за теневых расчетов", – сказал он.

Министр считает, что полицейские "адекватно и грамотно" отреагировали на ситуацию в Броварах, "но есть определенные претензии к некоторым сотрудникам и руководителям подразделений по поводу превенции этой ситуации". В отношении некоторых из них, заверил Аваков, приняли дисциплинарные меры, "вплоть до отстранения от занимаемых должностей".

Утром 29 мая в одном из жилых кварталов Броваров Киевской области произошла перестрелка. В результате инцидента ранения получили три человека. Во время стрельбы одна из пуль попала в окно жилого дома.

В полиции сообщили, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.

"Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета – в среднем 14 грн. Это 600 тыс. грн заработка в день, а за год – около 220 млн грн. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок – легальна, часть, которую осуществляют оба перевозчика, – нет", – рассказывал Аваков.