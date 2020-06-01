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"Отвечать за Бровары будут те, кто виновны". В МВД заявили, что начальника полиции Винницкой области отстранили не из-за перестрелки

Решение об увольнении начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса было принято несколько недель назад, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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1 июня Педос назначен советником председателя Национальной полиции
1 июня Педос назначен советником председателя Национальной полиции
Фото: Поліція Вінницької області / Facebook

Бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса уволили планово. Об этом "Радіо Свобода" сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Решение о его увольнении было принято несколько недель назад. Это плановая замена руководителя", – заявил Геращенко.

Говоря об ответственности Педоса за события в Броварах, заместитель министра добавил: "Отвечать за Бровары будут те, кто виновны в этом преступлении".

Педоса 29 мая отстранили от работы за "грубые просчеты, допущенные в служебной деятельности".

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк отметил, что стрельба в Броварах Киевской области послужила одной из причин такого решения. Новым главой полиции Винницкой области назначен Иван Ищенко

Сегодня председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа.

Теги: Винница, полиция, перестрелка, Антон Геращенко, Бровары, преступление, Радио Свобода
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