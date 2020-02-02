В Виннице мужчина украл из храма мощи и подарил их товарищу – полиция

В краже мощей в Виннице подозревают ранее судимого жителя области, который в мае 2019 года вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство, сообщили в полиции.

1 февраля полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже мощей святого Николая из храма в Виннице. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"Злоумышленник зашел в храм 31 января в полдень и вынес святыню", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что с помощью видео с камер наблюдения установили личность мужчины. Это ранее судимый житель области, который в мае 2019 года вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.

Начальник областной полиции Юрий Педос рассказал, что украденные мощи мужчина подарил товарищу, их изъяли.

За совершение кражи, в соответствии со ст. 185 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы, добавили в пресс-службе.