"Подсыпают в чай снотворное". Брата Tayanna обокрали в поезде "Москва – Одесса"

Строящий карьеру в РФ украинский певец Миша Марвин рассказал в Stories Instagram, что его обокрали в поезде "Москва – Одесса".
"Поехал я домой в Киев. Поезд "Москва – Одесса", шестой вагон (СВ), вы засыпаете и остаетесь без денег! Проверено на собственной шкуре. Кто ездит по этому маршруту, не пейте чай и закрывайте дверь", – написал он.
Миша Марвин родился 15 июля 1989 года в Черновцах. Он младший брат украинской певицы Tayanna. В 2013 году он начал сотрудничать с лейблом Black Star российского рэпера Тимати.