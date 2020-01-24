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24 января, 2020
 
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"Подсыпают в чай снотворное". Брата Tayanna обокрали в поезде "Москва – Одесса"

Строящий карьеру в РФ украинский певец Миша Марвин, родной брат украинской певицы Tayanna, заявил, что по дороге из Москвы в Одессу в вагоне СВ у него украли деньги.

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Марвин: Не пейте чай и закрывайте дверь
Марвин: Не пейте чай и закрывайте дверь
Фото: misha_marvin / Instagram

Строящий карьеру в РФ украинский певец Миша Марвин рассказал в Stories Instagram, что его обокрали в поезде "Москва – Одесса".

"Поехал я домой в Киев. Поезд "Москва – Одесса", шестой вагон (СВ), вы засыпаете и остаетесь без денег! Проверено на собственной шкуре. Кто ездит по этому маршруту, не пейте чай и закрывайте дверь", – написал он.

Фото: misha_marvin / Instagram
Фото: misha_marvin / Instagram

Миша Марвин родился 15 июля 1989 года в Черновцах. Он младший брат украинской певицы Tayanna. В 2013 году он начал сотрудничать с лейблом Black Star российского рэпера Тимати.

Теги: кража, поезда, Tayanna, Миша Марвин
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