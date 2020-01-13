Maruv обокрали в центре Киева

Украинская певица Maruv заявила, что из ее автомобиля похитили сумку с документами.

Maruv: Если вы видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне Фото: maruvofficial / Instagram

Украинскую певицу Maruv 11 января обокрали в центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого. Об этом она рассказала в Stories Instagram. Ролик сохранили на YouTube-канале FOGGY LEON.

По словам певицы, неизвестные похитили из ее автомобиля сумку с документами и новогодними подарками.

"Если вы были в этом районе и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне… Там были все мои документы", – сказала она.

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Видео: FOGGY LEON / YouTube

На сайте национальной полиции сообщили, что 11 января было принято заявление о совершении уголовного правонарушения.

Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль.

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промо-акции политиков".

26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.

27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на "Евровидение 2019".