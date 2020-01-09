Maruv обнародовала бэкстейдж и кадры концерта в Москве

Украинская певица Maruv показала, как проходил ее концерт в столице РФ.

Maruv показала, как месяц назад выступила в Москве Фото: maruvofficial / Instagram

Украинская певица Maruv, которая ездит с концертами в РФ, обнародовала бэкстейдж-видео и кадры своего концерта в Москве, который состоялся 8 декабря 2019 года в клубе Adrenaline Stadium.

Ролик был опубликован 8 января 2020 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial) 7 Янв 2020 в 11:58 PST

Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль.

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промо-акции политиков".

26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.

27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на "Евровидение 2019".